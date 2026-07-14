Російські ракети та снаряди нищать не лише наші міста, а й буквально спалюють, отруюють та руйнують українське довкілля.

Проте кожен підірваний нафтобазою склад, кожен випалений гектар лісу та отруєна річка фіксуються екологами для майбутнього «великого рахунку», який виставлять Кремлю. Цими днями в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відбулося серйозне експертне обговорення. Найвищі посадовці, прокурори, нардепи та екологи зібралися разом, щоб скоординувати сили та знайти дієві юридичні механізми, які дозволять притягнути Росію до відповідальності за масштабний екоцид. Своїм унікальним досвідом фіксації воєнних злочинів проти природи поділився і очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський.





Хто карав і рахував: еліта юридичного та екологічного фронту

Масштаб зустрічі в Офісі Омбудсмана чітко дав зрозуміти: питання екологічних збитків вийшло на найвищий державний рівень. До дискусії, окрім самого Уповноваженого Дмитра Лубінця, долучилися керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Борис Індиченко, т.в.о. Голови Держекоінспекції України Олександр Субботенко, заступник профільного міністра Олександр Краснолуцький, народна депутатка Юлія Овчинникова та десятки провідних експертів.



Головний посил зустрічі — злочини проти природи не можна розглядати відірвано від людських трагедій. Знищена екологія — це напряму підірване здоров'я мільйонів українців, забруднена питна вода, непридатні для життя території та колосальний виклик для майбутньої відбудови країни. Саме тому покарання за екоцид має стати обов'язковим пунктом у загальному пакеті міжнародних трибуналів проти РФ.





Український досвід — унікальний для всього світу: заява Євгенія Медведовського

Під час круглого столу керівник Екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський детально розповів, як його підлеглі фактично під обстрілами та в деокупованих громадах виїжджають на місця прильотів, беруть проби ґрунту, фіксують завали та вираховують збитки за міжнародними методиками.

Посадовець наголосив, що зараз українські фахівці роблять те, чого до них не робив ніхто у світі:

«Надзвичайно важливо, що саме Офіс Омбудсмана України сьогодні ініціює такі фахові дискусії. Дмитро Лубінець чітко окреслив ключову позицію: екологічні злочини, які вчиняє росія, — це не лише питання збереження природи. Це питання захисту прав людини, безпеки держави, здоров'я мільйонів українців і майбутнього післявоєнного відновлення. Саме тому притягнення держави-агресора до відповідальності за екоцид і відшкодування завданої довкіллю шкоди мають стати одним із пріоритетів міжнародної спільноти».

За словами Медведовського, іноземні партнери вже зараз із величезним інтересом вивчають українські напрацювання, адже ніхто в сучасній історії не стикався з екологічними злочинами таких масштабів.









Мета — залізобетонна доказова база для міжнародних судів

Головний підсумок експертного обговорення — створення єдиного, злагодженого механізму взаємодії між екологами, прокурорами, урядовцями та правозахисниками. Кожен замір радіації, кожна зафіксована пляма мазуту на полі чи знищене заповідне дерево мають бути оформлені так, щоб жоден міжнародний суд чи арбітраж не зміг відхилити ці докази.





Євгеній Медведовський щиро подякував команді Офісу Уповноваженого за організацію цього важливого майданчика та резюмував:

«Під час свого виступу поділився практичним досвідом Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо документування екологічної шкоди, завданої російською агресією. Переконаний, що сьогодні Україна формує унікальну практику фіксації екологічних злочинів, яка вже викликає значний інтерес і підтримку міжнародних партнерів. Наше спільне завдання — забезпечити, щоб кожен задокументований факт став частиною міжнародної доказової бази, а кожен злочин проти довкілля отримав не лише належну правову оцінку, а й справедливі наслідки для держави-агресора... Саме такі зустрічі дозволяють об'єднати зусилля державних інституцій, експертів і міжнародних партнерів, щоб зробити захист українського довкілля невід'ємною складовою міжнародного правосуддя та майбутнього відновлення України».

Робота з підрахунку триває щодня. Екологи обіцяють: Росія відповість за кожну спалену українську діброву та кожну забруднену річку, а суми репарацій за екоцид стануть для агресора неподйомним фінансовим тягарем на десятиліття вперед.