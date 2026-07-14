За підсумками першого півріччя 2026 року загони Центру спеціального призначення «ОМЕГА» міцно закріпилися на третьому місці в офіційному рейтингу спецпідрозділів Сил Оборони України. Це не просто суха статистика, а результат щоденної титанічної та небезпечної роботи найкращих воїнів країни в найгарячіших точках фронту.

Мовою фактів: сотні спалених бронемашин та ліквідованих окупантів

Високе місце в рейтингу — це прямий наслідок колосальних втрат, які бійці «Омеги» завдали російським загарбникам за останні шість місяців. Кожен точний удар спецпризначенців проходить суворий контроль та фіксацію.

Усі досягнення підрозділу є повністю підтвердженими:

Сотні одиниць знищеної техніки: від танків та важкої броні до артилерійських систем і комплексів спостереження;

від танків та важкої броні до артилерійських систем і комплексів спостереження; Величезні втрати живої сили ворога;

Залізна верифікація: кожне успішне ураження за останні пів року офіційно внесено та підтверджено через провідну інтеграційну систему ситуаційної обізнаності DELTA.

Спецпризначенці коротко та впевнено коментують свій успіх: «Продовжуємо системно нищити ворога та наближати перемогу України! Останнє слово за нами».

Стань частиною легенди: як потрапити до лав «ОМЕГИ»

Центр спеціального призначення «ОМЕГА» постійно шукає вмотивованих, сміливих та рішучих людей, готових стати частиною військової еліти. Рекрутинг до підрозділу — це шанс перетворити свою лють до ворога на професійні навички під керівництвом досвідчених інструкторів, які пройшли найскладніші битви цієї війни.

Спецпідрозділ пропонує:

Висококласне навчання за сучасними міжнародними стандартами;

Найкраще індивідуальне озброєння, новітню екіпіровку та сучасну техніку (включаючи роботу з БПЛА та роботизованими комплексами);

Повагу, де кожен боєць — це індивідуальність, а не просто гвинтик у системі;

Повний соціальний пакет та гідне фінансове забезпечення.

Якщо ти відчуваєш, що здатний на більше, готовий вийти за межі своїх можливостей і хочеш нищити ворога максимально ефективно — пиши на офіційні рекрутингові канали «Омеги» та проходь відбір. Навчання важке, але воно робить із людей справжніх титанів.





Тил, який тримає бійців: благодійний фонд «Омега-Дім»

Поки спецпризначенці випалюють ворожі колони на передовій, про їхні родини та надійне забезпечення піклується благодійний фонд «Омега-Дім». Це надійне плече і тиловий затишок для кожного воїна підрозділу.

Благодійний фонд фокусується на кількох надважливих напрямках:

Підтримка родин героїв: допомога сім'ям загиблих воїнів, пораненим бійцям та тим, хто проходить тривалу реабілітацію;

допомога сім'ям загиблих воїнів, пораненим бійцям та тим, хто проходить тривалу реабілітацію; Швидке закриття технічних потреб: оперативна закупівля високотехнологічного обладнання, дронів, оптики та специфічного спорядження, яке рятує життя на «нулі»;

оперативна закупівля високотехнологічного обладнання, дронів, оптики та специфічного спорядження, яке рятує життя на «нулі»; Побудова майбутнього: допомога в адаптації ветеранів підрозділу до цивільного життя після служби.

Долучитися до підтримки фонду «Омега-Дім» може кожен небайдужий українець чи закордонний донор. Твій внесок — це додаткові дрони в небі, які допоможуть хлопцям утримати та покращити свої позиції в рейтингу найкращих спецпідрозділів країни.