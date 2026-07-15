Поки країна бореться за своє існування, у тилових лісах Волинської області ділки без жодного сорому провернули масштабну оборудку.

Під час звичайного рейду екологічні інспектори викрили не просто дрібних крадіїв із ручними пилами, а справжню промислову заготівлю деревини прямо посеред державного лісництва. Масштаби вирубки вражають — «чорні лісоруби» повністю оголили близько 10 гектарів лісу, залишивши після себе лише пеньки та мільйонні збитки для екології регіону.





На гарячому: трактор із краденим лісом прямо на місці злочину

Ця історія розгорнулася на території Ковельського району, у Буцинському лісництві. Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області якраз патрулювали територію, щоб запобігти браконьєрству, коли натрапили на очевидні сліди масштабного злочину.





Просто в гущавині вони застали трактор із причепом, який уже по вінця завантажили свіжоспиляною деревиною. Жодних дозвільних документів, зокрема обов’язкового лісорубного квитка, у робітників не виявилося. Розуміючи, що масштаби незаконної вирубки виходять далеко за рамки звичайного штрафу, інспектори негайно викликали на місце події поліцейських та слідчо-оперативну групу.

Десять гектарів пустки: що виявили екологи

Спільний детальний огляд лісової ділянки разом із правоохоронцями підтвердив найгірші побоювання. Браконьєри хазяйнували тут не один день — за попередніми даними, дерева планомірно нищили наприкінці 2025-го та на початку 2026 року.

Загалом нарахували 447 свіжих пнів, серед яких:

338 сосен — міцних, здорових хвойних дерев;

— міцних, здорових хвойних дерев; 109 вільх.

Діаметри знищених стовбурів коливалися від тонких 12-сантиметрових до справжніх лісових гігантів у 61 сантиметр завтовшки. Загальна площа лісоповалу охопила величезну територію у майже 10 гектарів. Перевірка через офіційні бази даних Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру показала, що жодних лісорубних квитків на цей квартал не видавали ще з 2023 року. Тобто ліс просто пустили під ніж «втемну».

Ціна екологічного варварства: рахунок на мільйони та конфіскація техніки

Поліцейські вилучили трактор та причіп із навантаженим деревом як речові докази у справі. Тим часом екологи провели ретельний розрахунок шкоди, завданої природі Волині. Остаточна цифра виявилася шокуючою: загальні збитки склали 5 227 850 гривень.







За цим фактом уже офіційно відкрито кримінальне провадження. Зараз слідчі встановлюють, хто саме організував цей бізнес та хто з посадових осіб лісництва міг «не помічати» техніку, яка місяцями вивозила сотні дерев.

За подібне екологічне мародерство винуватцям загрожує не лише конфіскація всієї техніки, а й суворе покарання. Окрім штрафів за статтею 246 Кримінального кодексу та статтею 65 КУпАП, організаторам доведеться повністю компенсувати державі всі 5,2 мільйона гривень завданих збитків з власної кишені.