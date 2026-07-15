У Вишневому на Київщині внаслідок ракетного обстрілу та подальшої детонації боєприпасів постраждали місцеві жителі, серед яких є загиблі та поранені.

Під час аналізу обставин трагедії виникли питання до роботи міської системи оповіщення про повітряну тривогу, виготовленої ТОВ «НВФ «Бранд Майстер» (директор — Є. Котов), яку встановили рік тому за кошти місцевого бюджету. Оскільки у критичний момент сигнал не спрацював, частина населення, зокрема діти, не змогли вчасно дізнатися про небезпеку та перейти до укриттів.





Слідчі дії щодо технічного стану систем на Київщині

Прокуратура Київської області весною 2026 року провела комплекс слідчих дій у межах кримінального провадження №42025112200000011 (відкритого 07.02.2025). За попередніми висновками слідства, встановлене у Вишневому обладнання ТОВ «НВФ «Бранд Майстер» не інтегроване з Територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення (ТАСЦО) та не має додаткового каналу звʼязку, що суперечить Постанові КМУ №733 від 27.09.2017 року. Крім того, з'ясувалося, що керуючий сервер розташований у комерційній структурі, а не безпосередньо в громаді, через що кінцева точка отримувала сигнал із невизначеного джерела. Правоохоронці розглядають ці чинники як причину непрацездатності Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО).









Аналогічне розслідування наразі триває й у місті Ржищів Київської області (кримінальне провадження №12026110000000212 від 24.02.2026). У цій громаді також за бюджетні кошти було придбано обладнання цього ж виробника. Наразі у справі призначено серію технічних експертиз для оцінки стану готовності систем.





Порівняльний досвід Павлограда

Процедура закупівлі за участю ТОВ «НВФ «Бранд Майстер» проходила у 2025 року і в Павлограді Дніпропетровської області. Проте тоді за результатами тендеру переможцем визнали іншого учасника, який запропонував меншу вартість та іншу модифікацію обладнання МАСЦО.

Навесні 2026 року Павлоград також зазнав ракетних ударів, які спричинили детонацію. Однак у цьому випадку встановлена система, що має пряму інтеграцію з ТАСЦО, відпрацювала у штатному режимі та вчасно попередила жителів міста, давши їм час сховатися в безпечні місця.













Тендерні суперечки та розслідування у Кременчуці

Питання доцільності співпраці з цим постачальником наразі є актуальним і для Кременчука Полтавської області. Цього року в місті з населенням понад 200 тисяч жителів планують встановити 49 систем сповіщення від ТОВ «НВФ «Бранд Майстер». Поставку має здійснити компанія ТОВ «Компас Інжиніринг», яка виграла відповідний тендер на суму 66 мільйонів гривень.

Паралельно з цим Офіс Генерального прокурора України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024170000000145 (від 03.12.2024). Слідчі вивчають дії посадових осіб Кременчуцької міської ради на предмет можливих порушень чинного законодавства під час організації та проведення закупівель обладнання для цивільного захисту населення.