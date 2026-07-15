Користувачі застосунку «Київ Цифровий» отримали сповіщення про те, що з 15 липня тариф зростає майже вчетверо — з 8 до 30 гривень. Політик та громадський діяч Микола Томенко різко засудив таке рішення столичної влади. На його думку, чиновники просто перекладають фінансові проблеми на плечі звичайних містян замість того, щоб оптимізувати бюджет та побороти корупцію.



«Рішення ухвалили ті, хто транспортом не користується»

Микола Томенко наголосив, що кияни так і не дочекалися ані обіцяного понад десятиліття тому аудиту транспортної галузі, ані фахового обґрунтування, чому проїзд має коштувати саме 30 гривень.



Громадський діяч не добирав слів, оцінюючи дії керівництва столиці:



«Мій найголовніший висновок із цього чергового неадекватного і цинічного рішення: команді Кличка... найбільше підходить ментальне гасло квартальних друзів Зеленського - "Pohuy” на думку киян. І субʼєктивний, але не менш значимий висновок: владці, які ухвалили це рішення, НІКОЛИ не користуються і не збираються користуватися міським транспортом».

Сім кроків замість підвищення тарифів: план порятунку від Томенка

Політик переконаний, що гроші на фінансування транспортної сфери в місті є. Замість того, щоб залазити в кишені пасажирів, столична влада мала б виконати сім конкретних кроків:

Провести аудит: показати реальний стан справ у транспортній сфері.

показати реальний стан справ у транспортній сфері. Знищити «маршрутну мафію»: ліквідувати тіньову систему фінансування, повністю скасувати готівкові розрахунки в маршрутках та запровадити обовʼязкову оплату через валідатори.

ліквідувати тіньову систему фінансування, повністю скасувати готівкові розрахунки в маршрутках та запровадити обовʼязкову оплату через валідатори. Змінити систему контролю: відмовитися від радянської моделі утримання армії контролерів і перейти на європейську практику контролю оплати водіями.

відмовитися від радянської моделі утримання армії контролерів і перейти на європейську практику контролю оплати водіями. Навести лад з рекламою в метро: розібратися з реальними доходами від рекламної діяльності у підземці.

розібратися з реальними доходами від рекламної діяльності у підземці. Повернути вкрадені мільярди: Київрада мала б вимагати від правоохоронців звіту щодо розкрадання коштів під час будівництва метро ексочільником підземки Віктором Брагінським та підсанкційним олігархом Павлом Фуксом, щоб повернути ці гроші до міського бюджету.

Київрада мала б вимагати від правоохоронців звіту щодо розкрадання коштів під час будівництва метро ексочільником підземки Віктором Брагінським та підсанкційним олігархом Павлом Фуксом, щоб повернути ці гроші до міського бюджету. Урізати витрати на чиновників та піар: оптимізувати видатки на утримання адміністрацій та комунальних підприємств. Томенко нагадав, що кияни утримують 12 заступників мера, оплачують роботу 720 помічників депутатів, виділяють 2 мільярди на «депутатські фонди» та витрачають 250 мільйонів гривень щороку на ЗМІ, які хвалять владу.

оптимізувати видатки на утримання адміністрацій та комунальних підприємств. Томенко нагадав, що кияни утримують 12 заступників мера, оплачують роботу 720 помічників депутатів, виділяють 2 мільярди на «депутатські фонди» та витрачають 250 мільйонів гривень щороку на ЗМІ, які хвалять владу. Зупинити ремонти розваг: перенаправити багатомільярдні бюджети з перекладання плитки, вічного озеленення та будівництва прогулянкових мостів на критичну інфраструктуру — укриття, енергетику та транспорт.

Мовчазна згода Київради





Наостанок Микола Томенко підкреслив, що відповідальність за цей тарифний удар лежить не лише на керівництві Київської міської державної адміністрації, а й на всьому депутатському корпусі.

«За ВСІ ганебні рішення влади Києва повинні відповідати ВСІ депутати Київради, які вчергове ГАНЕБНО промовчали, а отже й ПІДТРИМАЛИ, — резюмував Томенко. — Переконаний, що ВСІ вони - КМДА та Київрада, після свого багатого, щасливого і корупційного життя для своїх родин в умовах виживання киян, НЕ МАЮТЬ ніякого морального права на участь у владі після ВІЙНИ».