Коли лісники не виконують свою роботу, за це доводиться платити з власної кишені — причому в буквальному сенсі.

На Рівненщині державне підприємство «Ліси України» отримало серйозний фінансовий урок після того, як у судах усіх інстанцій провалило спроби зняти з себе відповідальність за масове браконьєрство на підконтрольній території. Тепер усі нараховані екологами збитки підприємство компенсувало державі до копійки.





Як «проспали» елітні дерева в Дубенському районі

Історія почалася ще у 2023–2024 роках. Службовці філії «Дубенське лісове господарство» банально не встежили за державним лісом поблизу села Охматків, що в межах Демидівської громади. Через таку неуважність під сокиру браконьєрів пішли 28 цінних дерев. Зловмисники випиляли найкраще: дуби, ясени, граби та ялини.

У липні 2025 року на місце події виїхали екоінспектори Поліського округу. Їх залучили як технічних експертів у кримінальному провадженні. Фахівці провели ретельне обстеження ділянки, підрахували діаметри пеньків і виставили остаточний рахунок. Збитки за знищення лісу склали 402 948 гривень.

Судові баталії: лісівники намагалися оскаржити вирок

Оскільки саме ДСГП «Ліси України» взяло на себе обов'язок охороняти ці угіддя, Дубенська окружна прокуратура подала на підприємство до суду, вимагаючи відшкодувати збитки.

7 квітня 2026 року суд першої інстанції став на бік екологів та громади, зобов'язавши лісівників сплатити всю суму.

суд першої інстанції став на бік екологів та громади, зобов'язавши лісівників сплатити всю суму. Відповідачі не погодилися з таким фінансовим ударом і спробували оскаржити рішення.

18 червня 2026 року апеляційний суд поставив крапку в цій суперечці, відхиливши скаргу лісівників та підтвердивши: платити доведеться.

Всю суму збитків уже офіційно та в повному обсязі перераховано до бюджету.

Чіткий сигнал для всіх лісгоспів: коментар Євгенія Медведовського

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що цей випадок має стати протверезним сигналом для всіх керівників лісових господарств країни.

Керівник інспекції дав чітку оцінку судовому прецеденту:





«Судова практика вкотре підтверджує: неналежне виконання постійними лісокористувачами обов’язків щодо охорони лісів тягне за собою не лише правову, а й майнову відповідальність. Повне відшкодування завданих державі збитків є важливим результатом спільної роботи Державної екологічної інспекції Поліського округу, органів прокуратури та суду, а також дієвим механізмом захисту природних ресурсів Рівненщини».

Тепер на Дубенщині знатимуть напевно: якщо лісництво не може вберегти дерева від пилки браконьєрів самотужній охороною, йому доведеться розплачуватися за це власним бюджетом.