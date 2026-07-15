Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що Україна має зробити зі своєї історії популярний проєкт, який і українців об’єднає, і спростує наративи рф, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами політика, не маючи популярної презентаційної версії історії української державності, ми не досягнемо об'єднання всередині країни, об'єднання навколо нашої історії, культури, наших національних героїв чи нашої традиції. До того ж, додає він, ця історія української держави потрібна для світу, це дасть можливість мінімізувати різноманітні антиукраїнські міфи і пропагандистські речі, «рускій мір», ідеї крайніх правих поляків, угорців, ще когось.

«Нам важко відбиватися від атак псевдоісторичних антиукраїнських доктрин, «руского міра» чи ідей інших держав. Якоїсь миті вони згадують про те, що панували над українцями на певних територіях, тому що ми не змогли і для себе, і для світу просунути свій історичний концепт», – підкреслює Микола Томенко.

Принагідно він згадує, що Православна церква України у своїх документах вже згадує, що насправді початок прийняття християнства пов'язаний не з Володимиром і не з 988 роком, а з київським князем Аскольдом і з 860 роком. Це дуже важливо, пояснює політик, тому що Аскольд був з Києвичів, тобто це автентична давньоукраїнська родина, і таким чином ми відриваємося ще більше від так званих початків історії московщини.

«Тому я думаю, треба вибудовувати цю концепцію української держави і боротися за руську спадщину, бо це наша українська спадщина. А росія має таке ж відношення до Русі, як роми – до Риму», – підсумовує Микола Томенко.

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