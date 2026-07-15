Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №15294, який передбачає декриміналізацію створення та розповсюдження контенту еротичного та порнографічного характеру за участю повнолітніх осіб.

За відповідне рішення за основу проголосував 231 народний депутат при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Результати голосування в розрізі фракцій та груп

Голоси народних депутатів за законопроєкт розподілилися таким чином:





«Слуга народу» — 157

«Європейська солідарність» — 16

«Голос» — 16

Група «Довіра» — 11

Група «За майбутнє» — 7

Група Дмитра Разумкова — 7

Позафракційні депутати — 7

Група «Платформа за життя та мир» — 5

Група «Відновлення України» — 5

Фракція «Батьківщина» стала єдиною політичною силою в парламенті, яка в повному складі проголосувала проти ухвалення цього законопроєкту.

Позиція фракції «Батьківщина»

Виступаючи з парламентської трибуни перед голосуванням, лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко висловилася проти запропонованих законодавчих змін. Вона закликала колег не підтримувати декриміналізацію цієї сфери та зосередити увагу на збереженні традиційних моральних цінностей.



Очільниця політичної сили наголосила, що пріоритетом роботи Верховної Ради в гуманітарній сфері має бути посилення захисту та безпеки неповнолітніх, а також забезпечення невідворотності найсуворішого покарання за будь-які правопорушення, спрямовані проти дітей.