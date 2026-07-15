Голова Координаційного штабу генерал-лейтенант Олег Іващенко подякував спецпредставникові Ватикану та особисто Папі Леву ХІV за пильну увагу до гуманітарних питань, пов'язаних із неспровокованою агресією проти України. У ході дискусії сторони обговорили всі болючі питання захисту прав українських військовополонених та незаконно утримуваних росією цивільних, повернення дітей, неналежні умови утримання в російських тюрмах, пошук зниклих безвісти та репатріацію тіл загиблих, а також катування та негуманне поводження.







Кардинал Маттео Дзуппі завітав до Координаційного штабу в рамках офіційного візиту в Україну.





Олег Іващенко окремо наголосив на повній готовності України до здійснення обміну "всіх на всіх", а також на необхідності негайного покращення умов перебування українців у полоні. Крім того він зазначив:

"Родини полонених, позбавлених свободи та часто навіть простого права на зв'язок з рідними та близькими, мають величезну надію, що католицька Церква силою свого духовного авторитету зможе передати благу вістку про звільнення і порятунок, а також звістку про те, що кожного і кожну в нас, пам'ятають, люблять і чекають".



До спеціального представника Папи Римського звернулися також представники громадських організацій родин, які входять до громадської ради при Коордштабі. Вони подякували високому представникові Ватикану за те, що Святий Престол послідовно виступає за пришвидшення обмінів та вирішення гуманітарних питань.

Кардинал Маттео Дзуппі відзначив активність та допомогу попереднього Папи Франциска, чий понтифікат тривав до весни 2025 року, і нинішнього Папи Лева ХІV у впливі на звільнення з неволі та припинення тортур:

"Святий Престол молиться за якнайшвидше звільнення і повернення додому всіх військовополонених та цивільних".

Також посланець Ватикану подякував за організований Коордштабом візит до табору для полонених.



Під час зустрічі йшлося, що Україна очікує від партнерів рішучих дипломатичних кроків, спрямованих на досягнення нашої спільної мети: негайного припинення кричущої практики тортур, надання рф повної офіційної інформації про всіх позбавлених волі та полонених громадян України та інших країн. Україна очікує рішучих кроків від партнерів для досягнення нашої мети: повернення всіх наших людей додому.









Під час візиту кардинала Маттео Дзуппі супроводжували Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас та надзвичайний та повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш.