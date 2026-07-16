16 липня у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та низці інших українських міст відбулися мирні акції протесту проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова.

Одним із ініціаторів протестів став ветеран Дмитро Козятинський, колишній бойовий медик медичної служби «Ульф». Саме він у липні 2025 року був серед організаторів масових «картонкових протестів» проти спроб обмежити повноваження НАБУ і САП. Увечері 15 липня Козятинський опублікував заклик вийти на мирну акцію о 9:01 16 липня на площу Франка в Києві, виступивши проти звільнення Михайла Федорова.

Ініціативу швидко підхопили в соціальних мережах. Журналістка Яніна Соколова поширила перелік міст, де мали відбутися аналогічні акції. Серед заявлених локацій — площа Свободи в Харкові, майдан біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові, Міський сад в Одесі, площа біля будівлі ОДА у Дніпрі, а також центральні площі Запоріжжя, Рівного, Івано-Франківська, Черкас, Полтави, Луцька, Чернівців, Тернополя, Вінниці та інших міст. Переважно це ті самі місця, де у 2025 році проходили «картонкові протести» на підтримку НАБУ і САП.

Вже після 9:00 акції розпочалися по всій країні. До протестів долучилися жителі Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та інших міст. За різними оцінками, у різних населених пунктах участь у них взяли від кількох десятків до кількох сотень людей. Найчисельніша акція відбулася у столиці, де протестувальники заповнили сквер і площу біля театру імені Івана Франка.

Коментуючи акції, Михайло Федоров заявив: «Український народ вийшов не за конкретного міністра, український міністр вийшов за себе».

Під час брифінгу Федоров також перерахував свої ключові досягнення на посаді очільника Мінцифри та міністра оборони. Серед них — масштабування виробництва дронів, розвиток системи малої протиповітряної оборони, відключення Starlink для російських військових та інші результати роботи.

Президент Володимир Зеленський 16 липня під час брифінгу за участю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера також прокоментував кадрову ситуацію навколо міністра оборони.

«Михайло (Федоров — ред.) — я впевнений, що він залишатиметься в моїй команді, і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати», — сказав Зеленський.

Президент додав, що «дуже б хотів єдності» між керівництвом Збройних сил України та Міністерством оборони. За його словами, нині окремі питання доводиться вирішувати за його особистої участі, оскільки керівництво цих структур не сідає за стіл переговорів.