Щоб люди не залишалися сам на сам із наслідками прильоту, на місце події оперативно прибула велика комісія на чолі з керівником району Володимиром Наконечним. Мешканцям понівечених квартир покроково пояснили, де шукати допомогу, як правильно зафіксувати руйнування, щоб отримати виплати, та хто координуватиме відновлення споруди. Усі деталі та алгоритм дій для постраждалих киян — у нашому матеріалі.





Пряма розмова на руїнах: влада та мешканці погодили план дій

Удар ворожого дрона по будинку на проспекті Георгія Гонгадзе, 18-Ж, залишив по собі вибиті вікна, понівечені стіни та наляканих людей. Проте одразу після ліквідації безпосередньої небезпеки біля багатоповерхівки організували антикризову зустріч. Очільник Подільської РДА Володимир Наконечний привіз із собою команду з представників профільних служб, технічних фахівців та керівників комунальних підприємств.



Головною метою було зняти паніку та дати людям чіткі інструкції. Мешканцям детально роз’яснили, як офіційно задокументувати пошкодження майна, які папери зібрати для отримання державної матеріальної допомоги та як працюватиме програма єВідновлення у їхньому конкретному випадку. Щоб бюрократія не гальмувала процес, громада та чиновники обрали уповноваженого представника від самого будинку. Ця людина стане прямим містком із райдержадміністрацією, передаватиме скарги сусідів та оперативно отримуватиме новини про хід ремонтів.





«Люди не залишаться сам на сам із бідою»: позиція керівництва району

Для міської влади подібні зустрічі — це спосіб показати, що тилова підтримка працює без збоїв навіть у найкритичніші моменти. Володимир Наконечний запевнив, що кожну родину супроводжуватимуть доти, доки в будинку не залатають останню тріщину.

Голова Подільської РДА висловив чітку позицію щодо підтримки постраждалих:

«Люди повинні відчувати, що вони не залишилися сам на сам зі своєю бідою. Наше завдання – забезпечити постійну підтримку, надати всю необхідну інформацію, допомогти з оформленням документів і супроводжувати процес відновлення на кожному етапі. Ми перебуваємо на постійному зв’язку з мешканцями та робимо все можливе, щоб усі питання вирішувалися максимально швидко».

Що буде далі з пошкодженою багатоповерхівкою

Зараз на місці тривають першочергові технічні обстеження, щоб оцінити стан тримальних конструкцій будинку на проспекті Гонгадзе. Комунальники вже отримали завдання працювати максимально оперативно, особливо в питанні закриття контурів пошкоджених квартир.

У Подільській райдержадміністрації офіційно пообіцяли, що триматимуть ситуацію на особистому контролі. Районні служби супроводжуватимуть мешканців на кожному етапі — від подачі першої довідки до повного завершення будівельних та відновлювальних робіт.