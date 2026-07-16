Російський зенітно-ракетний комплекс «Тор», названий на честь грізного бога грому, мав стати залізобетонним куполом для окупантів на Луганщині.

Проте розпіарена аналоговнєтна техніка виявилася абсолютно безсилою перед українською винахідливістю та сучасними технологіями. Спецпризначенці Центру спеціального призначення «Омега» довели: навіть найдорожча зброя ворога швидко перетворюється на брухт, якщо за справу беруться професіонали.





Давид проти Голіафа на Луганщині

Окупанти стягували свої зенітно-ракетні комплекси на окуповану Луганщину, сподіваючись збудувати там непробивну лінію протиповітряної оборони. Проте бійці 4-го окремого загону ЦСП «Омега» швидко влаштували ворожій техніці «сезон палаючих інвестицій».





Для ліквідації дороговартісної цілі спецпризначенці використали літаковий дрон-камікадзе «Hornet». Результат виявився феноменальним:

Ціль: ЗРК «Тор» вартістю 25 000 000 доларів США повністю виведено з ладу;

ЗРК «Тор» вартістю повністю виведено з ладу; Зброя відплати: український безпілотник «Hornet»;

український безпілотник «Hornet»; Економіка війни: вартість дрона-камікадзе виявилася у 5000 разів меншою за знищений комплекс ворога.

Цей ювелірний удар вкотре довів, що на сучасній арені бойових дій розум та технології остаточно перемагають застарілу радянську концепцію маси та дорогого заліза.

Твій крок до перемоги: рекрутинг до лав спецпризначенців «Омеги»

Успіх таких операцій залежить від людей, які ними керують. Центр спеціального призначення «Омега» продовжує набір вмотивованих добровольців, які бажають освоїти найсучаснішу зброю та стати частиною військової еліти України.

Якщо ви готові випалювати ворожу техніку на передовій, підрозділ пропонує:





Професійне навчання під керівництвом бойових інструкторів із колосальним досвідом;

Роботу з передовими технологіями, ударними БПЛА, дронами-камікадзе та новітнім озброєнням;

Високий рівень забезпечення, якісне екіпірування та повну всебічну підтримку;

Братерську атмосферу, де цінують життя, здоров'я та особисті здібності кожного воїна.

Для того щоб приєднатися до легендарного підрозділу, достатньо подати заявку через офіційні рекрутингові канали «Омеги» та пройти професійний відбір.





Надійний тил для титанів: благодійний фонд «Омега-Дім»

Поки спецпризначенці наближають перемогу в найгарячіших точках фронту, їхні родини та побут перебувають під надійною опікою благодійного фонду «Омега-Дім».

Фонд забезпечує бійцям та їхнім близьким міцну опору за кількома напрямками:

Допомога родинам героїв: підтримка сімей поранених, полонених чи загиблих воїнів спецпідрозділу;

підтримка сімей поранених, полонених чи загиблих воїнів спецпідрозділу; Реабілітація та лікування: фінансування відновлення поранених бійців, надання психологічної та медичної допомоги;

фінансування відновлення поранених бійців, надання психологічної та медичної допомоги; Швидке забезпечення фронту: закупівля високотехнологічних засобів, оптики та специфічного спорядження, яке рятує життя бійців під час виконання бойових завдань.

Підтримати фонд «Омега-Дім» може кожен небайдужий громадянин чи представник бізнесу. Кожна гривня перетворюється на нові дрони, які допомагають спецпризначенцям залишати за собою останнє слово на полі бою.