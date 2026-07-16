Під час звичайного патрулювання інспектори виявили справжній лісоповал промислових масштабів. Невідомі ділки повністю господарювали на комунальних землях, залишаючи по собі лише пустку. Збитки, які завдали довкіллю «чорні лісоруби», вже перевалили за позначку у 5,6 мільйона гривень.





Майже 10 гектарів пустки: як викрили лісорубів

Злочинну схему виявили 9 липня 2026 року державні екоінспектори Поліського округу. Під час чергового рейду Сарненським районом вони натрапили на свіжу вирубку на території Степанської громади, за межами села Комарівка.

Зловмисники обрали для свого «промислу» земельну ділянку комунальної власності площею майже 10 гектарів (а якщо точніше — 9,7478 га). Інспектори викликали представників Степанської селищної ради та разом із ними взялися за ретельний перепис знищеного. Вони виміряли кожен залишений пеньок і нарахували 780 незаконно зрубаних дерев різних порід.

Мільйонні збитки та кримінальна справа

Втрата такої кількості дерев — це колосальний удар по місцевій екосистемі. Фахівці провели детальні розрахунки шкоди і виставили остаточний рахунок. Збитки, заподіяні довкіллю та громаді, склали 5 627 926 гривень.

Оскільки масштаби вирубки тягнуть на серйозний кримінал, Екоінспекція Поліського округу вже передала всі матеріали та докази до Сарненського районного відділу поліції. Тепер правоохоронці мають внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вийти на слід організаторів та виконавців цього екологічного погрому та притягнути їх до відповідальності.

Покарання та відшкодування мають бути неминучими: коментар Євгенія Медведовського

Керівник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський наголосив, що такі варварські вирубки б'ють не лише по бюджету, а й по майбутньому регіону.

Очільник відомства підкреслив серйозність проблеми:

«Незаконна рубка лісових насаджень залишається одним із найбільш небезпечних порушень природоохоронного законодавства, адже її наслідком є не лише знищення лісових екосистем, а й заподіяння значної шкоди державі та навколишньому природному середовищу. Кожен факт самовільної вирубки призводить до втрати біорізноманіття, погіршення захисних, водоохоронних і кліматорегулюючих функцій лісів. Саме тому принципове значення має не лише притягнення винних осіб до відповідальності, а й повне відшкодування завданих державі збитків, що є одним із ключових механізмів відновлення порушених інтересів держави та забезпечення невідворотності відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства».

Тепер уся надія на оперативну роботу поліції, яка має знайти винуватців та змусити їх заплатити за кожне знищене дерево.