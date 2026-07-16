Відомий політик та громадський діяч Микола Томенко звернув увагу на унікальний прецедент: вперше за сім років президентства Володимира Зеленського за очільника Кабміну віддали голоси представники абсолютно всіх парламентських фракцій та груп. Проте за фасадом цієї широкої єдності ховається серйозна політична криза монобільшості та несподівані компроміси між запеклими політичними опонентами.

Історичні 289 голосів: як згуртувався парламент

За призначення Сергія Корецького проголосували 289 народних обранців. Лише один депутат виступив проти, семеро утрималися, а ще 21 вирішив не брати участі в голосуванні. Але головна інтрига полягає в тому, хто саме натиснув зелені кнопки.





Микола Томенко детально проаналізував результати поіменного голосування і заявив:

«Дивно, що ЖОДНЕ медіа НЕ ЗГАДАЛО про історичність цього рішення Верховної Ради України щодо призначення премʼєр-міністром України Сергія Корецького. Адже за нового очільника КМУ ВПЕРШЕ за часів ЗЕ-влади проголосували представники ВСІХ депутатських фракцій та груп... Як свідчать результати поіменного голосування із сайту ВРУ, НЕМАЄ ЖОДНОЇ фракції чи групи, які б не дали ЖОДНОГО голосу за нового премʼєр-міністра».

Голоси за Корецького розподілилися так:

194 — «Слуга народу»

— «Слуга народу» 17 — колишня ОПЗЖ на чолі з Бойком

— колишня ОПЗЖ на чолі з Бойком 17 — група «Довіра»

— група «Довіра» 15 — «Європейська солідарність» на чолі з Порошенком

— «Європейська солідарність» на чолі з Порошенком 15 — група «Відновлення України»

— група «Відновлення України» 14 — група «За майбутнє»

— група «За майбутнє» 11 — позафракційні

— позафракційні 5 — «Голос» на чолі з Железняком

— «Голос» на чолі з Железняком 1 — представник «Батьківщини» Іван Крулько.

Занепад монобільшості та сенсаційні союзи

Політик підкреслив, що колись залізна монобільшість «Слуги народу» де-факто припинила існувати в колишньому форматі. Якщо за Олексія Гончарука у 2019 році голосували 247 «слуг», а за Дениса Шмигаля у 2020-му — 242, то призначення Корецького підтримали лише 194 представники президентської партії.

Це доводить, що провладна фракція вже не здатна самостійно ухвалювати навіть ключові кадрові рішення. Проте найбільшим сюрпризом голосування стала позиція головної опозиційної сили парламенту.

Томенко окремо виділив цей момент:

«Але головною парламентською сенсацією сьогоднішнього голосування є підтримка кандидатури Президента Зеленського фракцією "Європейської солідарності" на чолі з Порошенком. До цього фракція позиціонувала себе як ОПОЗИЦІЙНА до Президента та влади загалом і єдина принципово голосувала ПРОТИ попередніх керівників Уряду від Зеленського».

«Коаліційний» прем'єр без коаліційного уряду

Микола Томенко резюмував, що через брак власних голосів Банкова була змушена шукати широкої підтримки в залі, що фактично й створило першого за довгі роки прем'єра, погодженого всіма таборами.

Проте, попри «коаліційний» спосіб призначення самого Сергія Корецького, реального розподілу відповідальності та залучення інших політичних сил до управління державою не відбулося.

«Мотиви такого рішення кожна фракція та група, очевидно, вже пояснили або пояснять, я ж хочу акцентувати на тому, що де-факто в Україні часів президентства Зеленського зʼявився ПЕРШИЙ "КОАЛІЦІЙНИЙ" премʼєр-міністр. Проте у поданому Сергієм Корецьким (а реально Володимиром Зеленським) складі нового Уряду традиційно не знайшов бодай натяку на "КОАЛІЦІЙНИЙ УРЯД"!» — підсумував громадський діяч.