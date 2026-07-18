В Україні тривають мирні акції протесту проти рішення щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра.

Після кадрових змін у Міністерстві оборони повернення Михайла Федорова на посаду очільника відомства виглядає малоймовірним. Водночас у президентській команді можуть шукати інший формат, який дозволить залишити його в системі управління оборонною сферою.

«Конструктивом буде призначити Федорова віцепремʼєром, наприклад, з розвитку військових технологій абощо. Іншої посади для нього я не бачу», - пише у себе в телеграм каналі журналіст Василь Пехньо.

За його думкою, протести будуть триватиме і важливо знайти позитивний вихід з ситуації.

«Мітинги тільки посилилися. Антикриз не працює. У цьому конфлікті слід знайти конструктив», - пише журналіст.

Політолог Ігор Чаленко вважає, що Федорову можуть запропонувати різні варіант роботи в президентській команді.

Одним із можливих варіантів може стати створення посади віцепрем'єра з питань безпеки та оборони, яку запропонують разом із кандидатурою нового міністра. Також Федорова можуть розглядати на посаду керівника "Укроборонпрому".

Президент Володимир Зеленський запевняє, що влада чує суспільство та реагує на його запити.

– Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію. Тому люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну, правильно, – сказав президент України.

На думку Зеленського, українці можуть так діяти навіть під час повномасштабної війни та продемонструвати своє волевиявлення, попри всі складнощі та обмеження.