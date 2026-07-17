Українське довкілля щодня зазнає катастрофічних ударів через бойові дії, і прифронтові регіони відчувають це найгостріше.

Днями до Дніпра завітав Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс. Він відвідав Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу, щоб особисто подивитися, як українські фахівці в умовах війни фіксують злочини проти природи та оцінюють масштаби екологічного лиха.

Сучасна лабораторія та допомога міжнародних партнерів

Держекоінспекція наразі є єдиною структурою в країні, яка покроково збирає та аналізує дані про шкоду, яку бойові дії завдають українській землі, воді та повітрю. Робити це якісно екологам допомагає Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні, яка активно постачає фахівцям сучасні інструменти.

Іноземний дипломат поспілкувався з колективом інспекції та детально ознайомився з роботою лабораторії. Послу показали в дії обладнання, реактиви та розхідні матеріали, отримані від міжнародних партнерів. Особливу увагу гостя привернула мобільна мінілабораторія на колесах, яка дозволяє оперативно робити заміри та досліджувати якість ґрунтів і води безпосередньо на місцях прильотів.

Бельгійський дипломат не приховував свого захоплення стійкістю українців:

«Те, що українські фахівці продовжують документувати шкоду довкіллю навіть в умовах війни, викликає глибоку повагу. Вкотре переконуюся, що для України захист довкілля — це невід’ємна складова довгострокового відновлення та один із найвищих пріоритетів».





Астрономічні цифри та контроль у прифронтових містах

Масштаби руйнувань дійсно шокують. За останніми підрахунками екологів, загальна сума збитків, завданих українській природі від початку повномасштабного вторгнення, вже перевалила за астрономічні 7 трильйонів гривень.

Придніпровський регіон опинився під подвійним ударом: до важкого промислового навантаження, яке було тут і в мирні часи, додалися постійні обстріли та забруднення від вибухів. Щоб краще контролювати ситуацію, в окрузі запустили експериментальний проєкт — відкрили два сучасні пункти екологічного контролю в Кривому Розі та Кропивницькому. Це дозволяє місцевим громадам чітко бачити екологічні загрози на своїх територіях та вже зараз планувати розумне відновлення на основі точних лабораторних даних.

Перший заступник Голови Держекоінспекції Дмитро Заруба наголосив на важливості цієї місії:

«Наразі довкілля надзвичайно потерпає через постійне забруднення вод, ґрунтів та повітря, завданими військовими діями. Це особливо відчувається у прифронтовому регіоні, яке й до початку повномасштабної війни мало високе промислове навантаження. Та незважаючи на все, Держекоінспекція продовжує виконувати свою роботу в таких складних умовах».