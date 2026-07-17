Державна екологічна інспекція України підбила підсумки своєї роботи за тиждень із 10 по 16 липня 2026 року.

Цифри говорять самі за себе: попри застереження та величезні штрафи, в українських регіонах продовжують масово нищити ліси. Загалом за кілька днів інспектори нарахували збитків довкіллю на колосальну суму — майже 8 мільйонів гривень, а лідерами антирейтингу цього разу стали Рівненська та Кіровоградська області.

Коротко про роботу інспекторів у цифрах

За один тиждень екологи провели по всій країні 441 перевірку. За результатами цих рейдів:

Складено 317 адмінпротоколів на порушників.

на порушників. Накладено 81 тисячу гривень штрафів, із яких 69 тисяч уже надійшли до держбюджету.

штрафів, із яких 69 тисяч уже надійшли до держбюджету. Загальна сума збитків, які ділки завдали природі, оцінюється у 7 мільйонів 968 тисяч гривень .

. Завдяки тиску екологів та судам вдалося повернути державі 2 мільйони 913 тисяч гривень компенсацій (із урахуванням попередніх справ).

Топ-2 найгучніших екологічних злочинів тижня

Основна частина мільйонних збитків припала лише на два зафіксовані факти варварської вирубки дерев.

1. Погром у комунальних лісах Рівненщини

Найбільший масштаб зафіксували інспектори Поліського округу. Поблизу села Комарівка, що в Сарненському районі, невідомі повністю господарювали на землях Степанської селищної ради. Екологи виявили пустку площею майже 10 гектарів, де браконьєри спиляли 780 дерев різних порід. Шкоду екосистемі оцінили в астрономічні 5 627 926 гривень. Справою вже займається поліція Сарненського району.

2. Знищення захисної смуги на Кіровоградщині

Другий резонансний випадок стався неподалік села Червінка Голованівського району. Там, на території Новоархангельської громади, зловмисники дісталися до полезахисної лісосмуги й незаконно зрубали 36 цінних дерев. Оскільки лісосмуги тримають баланс і захищають поля від ерозії, збитки за таку відносно невелику кількість дерев виявилися солідними — 596 301 гривня. Матеріали розслідування передали головному управлінню нацполіції області.



Усі зібрані екологами докази та розрахунки вже передані правоохоронцям. Тепер завдання слідчих — знайти конкретних організаторів цих лісоповалів та змусити їх компенсувати збитки державі у повному обсязі.