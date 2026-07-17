Нещодавні масштабні кадрові ротації в уряді, зокрема відставка всього складу Кабінету Міністрів та звільнення міністра оборони Михайла Федорова, який очолював відомство протягом шести місяців, викликали жорстку дискусію у суспільстві.

Попри те, що зміна управлінських команд у воєнний час є звичним процесом, відсутність розлогих офіційних роз'яснень щодо причин таких рішень створює запит на публічний діалог. Депутатка Київської міської ради від «Європейської солідарності» Людмила Ковалевська долучилася до громадської акції, щоб привернути увагу до важливості підзвітності та відкритості державних інституцій перед суспільством та міжнародними партнерами.

Запит на публічність та інституційну стійкість

На думку Людмили Ковалевської, ухвалення рішень такого рівня під час воєнного стану потребує чіткої комунікації з боку керівництва держави. Відсутність детальних звітів та аргументації перед Верховною Радою та громадянами може викликати зайві запитання у суспільстві.

Політикиня поділилася своїми думками щодо важливості громадської позиції:

«Я, певно, до глибокої старості змушена буду ходити на протести. Якщо доживу :) Сьогодні я на протесті, тому що в Україні нікому не дозволено зневажати народ, знищувати інституції і взагалі виробляти усе, що заманеться. Міністра оборони, який пробув на посаді лише шість місяців і продемонстрував ефективність, звільняють без жодних пояснень у воєнний час. Увесь уряд іде у відставку - також без пояснень. Ні парламенту, ні суспільству, ні партнерам. Жодної звітності, жодної відповідальності. Це абсолютне ігнорування державних інституцій».

Підсумки роботи Михайла Федорова та системні виклики

Оцінюючи діяльність Михайла Федорова на посаді міністра оборони, депутатка відзначила низку очевидних досягнень, пов'язаних із цифровою трансформацією армії, підвищенням прозорості та антикорупційними кроками. Водночас вона зауважила, що військове середовище та експерти вказували й на певні недоліки у його роботі, які потребували виправлення.





Проте, за словами Ковалевської, наразі на перший план виходить не сама постать ексміністра чи його публічні заяви щодо тиску анонімних каналів та специфіки ухвалення рішень в Офісі Президента, а загальні принципи командної роботи:

«Але сьогодні питання навіть не в особистості Федорова. І не в його заявах про анонімні телеграм-канали, які його атакували, чи про систему ухвалення рішень в Офісі Президента. Було б добре говорити про це не лише тоді, коли звільняють тебе самого. Коли він був частиною системи, його все це влаштовувало», — зазначила Людмила Ковалевська.

Головні пріоритети: оборона та підготовка до зими

Депутатка наголосила, що в умовах війни будь-які кадрові перестановки в економічному та оборонному блоках мають бути максимально зваженими та прогнозованими, адже від стабільності уряду залежить життєдіяльність усієї країни та підготовка до наступного опалювального сезону.

Ковалевська підсумувала, що державні інтереси мають залишатися понад усе: