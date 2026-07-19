Військовий експерт Олег Старіков пояснив на тлі невдоволення кадровими перестановками, чим займається міністр оборони під час війни і які у нього насправді завдання, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Міністерство оборони не командує Збройними силами. Міністерство оборони забезпечує військово-політичне керівництво, військову політику. Що це означає? Це означає, що пише директиви і стратегії національної безпеки. Тобто воно пише, виробляє політику», – стверджує Олег Старіков.

Тобто, пояснює експерт, міністр оборони визначає, де що треба зробити, головком розповідає, які ресурси і скільки грошей для цього треба, далі міністр оборони йде до міністра фінансів дізнатися, які ресурси доступні, міністр фінансів це перевіряє, доповідає, міністр оборони каже головкому, що доступно менше, ніж той просив, а головком відповідає: «Або шукайте, або змінюйте завдання». Отака логіка, констатує він, і такі завдання у міністра оборони.

«Міністр оборони – це начальник тилу, це орган постачання. Він забезпечує під час війни все, що потрібно. Саме бойове забезпечення, тилове забезпечення і військово-політичне виховання, тобто ідеологічну складову», – наголошує Олег Старіков.

Кабінет міністрів, констатує він, забезпечить мобілізаційну складову, а не Збройні сили, які входять до складу ТЦК і забезпечують мобілізацію у такий спосіб, що все суспільство обурилося. За словами експерта, цим має займатися держава, Кабмін в особі внутрішніх органів правопорядку.

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