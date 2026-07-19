Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що сьогоднішня ситуація в Україні – це політична криза, але головне – зараз ми маємо інструменти впливу на все, що відбувається, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, криза схожого масштабу у нас була 28 лютого минулого року, але у нас було нуль важелів впливу, нам нічого не залишалося, окрім як молитися, щоб якісь розумні люди в Лондоні, Папа Римський чи ще хтось щось зроблять, зараз ситуація інша. Саме тому, констатує він, люди виходять із вимогами, навіть із різними, але виходять, і їх чують.

«Я впевнений, що одна із причин нинішньої політичної кризи – це втома влади загалом, не обов'язково особисто президента. 7,5 років влада не змінюється. Ви знаєте, для чого змінюється влада у світі? Навіщо є вибори? Для того, щоби не було таких криз. Проводять вибори замість кризи, а у нас криза замість виборів», – стверджує Михайло Шейтельман.

Також, продовжує він, серед передумов кризи – війна, зміна демографії України, незакінчена антикорупційна реформа. І у мирний час, констатує експерт, найпростіший і найбанальніший вихід – це провести вибори, і дострокові вибори проводять у багатьох цивілізованих країнах.

«Але ми не маємо можливості провести вибори. Ось яка проблема. А як проводити? Ось серйозно. Пояснювали, чому ми їх не можемо провести. Воно кудись зникло? Вся ця несправедливість щодо військових, щодо біженців тощо. Нічого нікуди не поділося. Тому був би простий вихід провести вибори і знову вирішити, що тепер цей президент і це Верховна Рада, вони вирішують. І цей простий вибір у нас відібрали», – пояснює Михайло Шейтельман.

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