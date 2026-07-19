Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе на своїй сторінці у Facebook.



За словами Дангадзе, внаслідок атаки було повністю зруйновано завод підприємства та його складські приміщення. Він назвав цей день «найбільшою трагедією за всю історію компанії».



«Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади», – написав він.





Водночас засновник наголосив, що найголовніше – під час удару ніхто з працівників не загинув.

«Усі наші люди живі. І це безцінно», – зазначив Дангадзе.

Він підкреслив, що, попри втрату будівель, обладнання та майна, неможливо знищити команду, її досвід і професійні знання. За словами засновника, саме люди створили UKRTAC і саме вони відбудують підприємство.

Дангадзе також подякував співробітникам, партнерам, рятувальникам та всім, хто підтримує компанію після атаки, та запевнив, що підприємство продовжить роботу.



«Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим», – наголосив він