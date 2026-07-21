Директор Центру історії Кавказу Різван Гусейнов пояснив, що війна на Близькому Сході має політико-економічний вимір, США хочуть взяти під контроль Перську затоку і тиснути на Китай, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, політико-економічний вимір бойових дій на Близькому Сході виходить із інтересів США, які хочуть досягти сталого контролю над транзитом енергоресурсів та іншої продукції, що проходять через Перську затоку і багато в чому стратегічно важливі для країн Тихоокеанського регіону, для Китаю, Японії, Південної Кореї, а також для країн Європи. Тобто, наголошує він, у цих військових діях є елемент економічних транзитних прийомів проти Європи та насамперед Китаю

«Те, що відбувається у Перській затоці, створює серйозні проблеми для логістики енергоресурсів, які постачаються до Європи та Китаю, взагалі на тихоокеанський напрямок. Тобто це одна з основних причин. Плюс ці удари роблять слухнянішими арабських монархів Перської затоки, для США це теж важливо», – пояснює Різван Гусейнов.

Узагалі, стверджує експерт, йде форматування Близького Сходу загалом через конфлікт у Перській затоці, зокрема, змінюється роль Ізраїлю, змінюється ставлення до Туреччини. За його словами, через конфлікт у Перській затоці рухаються великі політичні, транзитні проєкти, про які мало говорять, але вони помітні.

«Основна мета США – мати максимальні важелі тиску на Китай. А для цього потрібно контролювати транзитні морські шляхи, а для того, щоб контролювати, спочатку потрібно їх дестабілізувати. Це стандартна рейдерська схема: спочатку я тобі створюю проблему, а потім подарую безпеку за твої гроші. Наскоком у США це не вийшло торік, у лютому цього року затяжні воєнні дії теж не принесли тих результатів, які Трамп хотів отримати напередодні своєї зустрічі із Сі Цзіньпіном», – підсумовує Різван Гусейнов.

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