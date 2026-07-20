Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав Подільський район Києва, відвідав постраждалі мікрорайони та обговорив з місцевими авторитетами питання відновлення та підготовки до зими. Візит має символічне значення і відображає міжнародну підтримку Україні. Стармера було відзначено орденом Свободи за внесок у допомогу Україні.

Після офіційних перемовин із Президентом України Володимиром Зеленським, Прем-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушив до історичного серця столиці – Подільського району.

Очільник британського уряду відвідав один із мікрорайонів Подолу, який став однією з багатьох мішеней російського терору проти мирного населення. Такий маршрут світового лідера – це чіткий і безкомпромісний сигнал: міжнародні партнери прагнуть на власні очі побачити наслідки російської агресії, детально зрозуміти виклики, з якими щодня стикається Київ, та засвідчити незмінність своєї допомоги.



Під час перебування високого гостя на Подолі ключову увагу було приділено практичним та критично важливим для громади питанням. Зокрема, сторони обговорили оцінку масштабів руйнувань і координацію зусиль щодо відновлення пошкоджених об’єктів, а також підготовку столиці до опалювального сезону на рівні району в умовах постійних безпекових ризиків. Окремим пунктом розмови стала безпосередня реалізація Плану стійкості Президента України на місцях.

Цей візит вкотре підкреслив, що Україну та Велику Британію сьогодні об’єднує справжнє стратегічне партнерство, засноване на абсолютній довірі, відповідальності та спільному прагненні до безпеки й справедливого миру.

Символічним підтвердженням цього стало те, що під час візиту до Києва Президент України Володимир Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи – на знак глибокої вдячності за його особистий внесок у підтримку нашої держави.

Коментар голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Для нашої громади візит Прем-міністра Великої Британії Кіра Стармера – це не просто протокольний захід, а потужний вияв солідарності. Поділ, як і сотні років тому, продовжує бути місцем, де формується історія та зміцнюється міжнародна підтримка України.

Ми детально ознайомили пана Прем-міністра з процесом ліквідації наслідків ворожих ударів та розповіли, як район готується до зими в межах реалізації Плану стійкості Президента.

Коли лідери світових держав приїздять у житлові квартали, що постраждали від ракет, і спілкуються з людьми – це свідчить про те, що світ не втомився і стоятиме з нами пліч-о-пліч до самої Перемоги. Велика Британія залишається нашим надійним партнером».