Стіни бібліотеки на Межигірській сьогодні стали свідками справжнього таїнства – народження та знайомства з новою поетичною збіркою Ксени Епель «Шість чуттів». Це відверта сповідь сильної, упевненої в собі жінки, яка запросила кожного з нас у подорож своїми тернистими стежинами та широкими життєвими шляхами.

Атмосфера заходу була сповнена особливим теплом. Поезія Ксени – це справді озеро чистої живильної води, в якому відкрито купається душа поетеси, даруючи розраду та натхнення всім навколо. До видання увійшли як уже улюблені читачами вірші, так і найновіші, ще не публіковані поезії, які сьогодні вперше прозвучали вголос і торкнулися серця кожного присутнього.











Коментар голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Сьогодні Поділ вкотре підтверджує свій статус культурного серця столиці. Презентація збірки «Шість чуттів» у нашій затишній бібліотеці на Межигірській – це визначна подія для всього району.

Я щиро дякую авторці, Ксені Епель, за її сильні філософські думки та лірику, що сповнена глибоким змістом. У її віршах – історія сильної жінки, яка надихає кожного з нас не зупинятися перед труднощами та впевнено йти своїм життєвим шляхом.

Також хочу висловити глибоку вдячність громадській організації «Жінки за зміни» за нашу надійну співпрацю у культурних проєктах для Подільського району. Ваша активна позиція, енергія та підтримка митців допомагають нам тримати культурний фронт, розвивати район та дарувати подолянам такі світлі, духовно багаті вечори. Разом ми робимо Поділ ще прекраснішим!»

Книга «Шість чуттів» уже чекає на своїх читачів на полицях бібліотеки, аби подарувати кожному власну незабутню подорож у світ краси, відвертості та глибоких сенсів!