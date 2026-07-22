Прем'єра відеороботи стала знаковою мистецькою подією, що поєднала сучасну українську музику, реальні історії військових та глибокі людські цінності – братерство, родину і любов до Батьківщини.



Пісня «Омега» стала музичною присвятою людям, які щодня виконують найскладніші бойові завдання, захищаючи свободу, незалежність і майбутнє України. Водночас це історія не лише про військову службу, а й про людяність, честь, любов до Батьківщини, силу родини та незламне братерство, що народжується між тими, хто разом проходить найважчі випробування.



Зйомки кліпу проходили за участю військовослужбовців Центру спеціального призначення «Омега» НГУ, які стали не акторами, а самими собою. Саме тому відеоробота передає справжні емоції, атмосферу військового колективу та силу єдності людей, які щодня стоять на захисті України.



Особливе місце у кліпі займає тема сім'ї. У кадрі військові постають поруч із дружинами, дітьми та батьками, демонструючи, що за кожним українським захисником стоять найдорожчі люди, які чекають, вірять і підтримують. Саме любов до рідних, відповідальність за майбутнє своїх дітей і прагнення жити у вільній державі є тим внутрішнім джерелом сили, яке допомагає воїнам долати найважчі випробування.









Не менш важливою сюжетною лінією стало військове братерство. Побратими підтримують один одного не лише під час виконання бойових завдань, а й у повсякденному житті, стаючи справжньою родиною. У кліпі ця єдність показана через взаємну довіру, підтримку, спільні моменти служби та людське тепло, яке допомагає вистояти навіть у найскладніші часи.



Одним із центральних художніх образів відеокліпу став український вокзал. Від початку повномасштабного вторгнення він перетворився на символ зустрічей і прощань, надії та віри, очікування й повернення додому. Саме вокзал став місцем, де переплітаються долі військових і цивільних, де матері проводжають синів, дружини обіймають чоловіків перед відправленням на службу, діти з нетерпінням чекають своїх батьків, а кожне повернення додому стає справжньою перемогою. У кліпі цей образ символізує шлях українського воїна – від рідного дому до захисту Батьківщини і незмінне прагнення повернутися до своєї сім'ї.





Окремого звучання відеороботі надала участь музикантів Оркестру Почесної варти Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, який посилив її емоційний зміст. Поєднання сучасної музики, військових музикантів у та кінематографічної і документальної атмосфери створило цілісну художню історію про сучасних українських захисників.

Авторка переконана, що підтримка військових відбувається не лише на полі бою чи через волонтерську діяльність. Надзвичайно важливо наповнювати український культурний простір якісним патріотичним мистецтвом, яке формує національну пам'ять, зміцнює моральний дух суспільства, розповідає правду про сучасних Героїв та залишає майбутнім поколінням чесне свідчення про боротьбу українського народу за свободу. Саме музика, кіно, література й мистецтво здатні об'єднувати людей, надихати та зберігати пам'ять про тих, хто щодня виборює незалежність України.





Валерія Охтирчанка висловлює щиру вдячність командуванню Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України за довіру, підтримку українського мистецтва та всебічне сприяння у створенні відеокліпу.

Особливу подяку авторка адресує військовослужбовцям Центру спеціального призначення «Омега», які взяли участь у зйомках кліпу.

Відеокліп «Омега» – це не лише музична прем'єра. Це мистецька присвята українським воїнам, їхнім родинам і всім, хто щодня наближає Перемогу. Це історія про честь, відданість, любов, братерство та силу української сім'ї – цінності, які залишаються незмінними навіть у найважчі часи.



Через музику й кінематографічну мову авторка прагне подякувати захисникам України та зробити ще один внесок у розвиток сучасної української патріотичної культури.