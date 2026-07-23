Українські військові продовжують ламати стереотипи не лише на полі бою, а й у культурному просторі.

Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України презентував унікальний мистецький проєкт — масштабний відеокліп, який уже підкорює YouTube. Ця робота стала першим в історії країни музичним відео, де замість професійних акторів на знімальному майданчику працювали реальні бойові спецпризначенці, які щодня виконують найскладніші завдання на передовій.





Культурний фронт: як створювали кліп «Омега»

Авторкою та голосом цього потужного релізу стала співачка Охтирчанка. Проєкт виявився справжнім прикладом єдності, адже навколо його створення згуртувалися представники різних структур Сил безпеки та оборони України.

Головна цінність відео — його абсолютна автентичність. Усі емоції в кадрі, рухи, погляди та робота зі зброєю є справжніми, адже бійці «Омеги» транслювали на екран свій реальний бойовий досвід. Кліп «Омега» — це не просто гарна картинка, а потужний маніфест мужності, професіоналізму та незламного духу українських елітних підрозділів. Прем'єра вже доступна для перегляду на офіційному YouTube-каналі.





Стань частиною легенди: як потрапити до лав «Омеги»

Центр спеціального призначення «Омега» — це підрозділ надвисокого рівня підготовки, який залучається до проведення найвідповідальніших операцій. Якщо ви відчуваєте в собі сили, маєте високу мотивацію, відмінну фізичну форму та прагнете захищати країну пліч-о-пліч із найкращими професіоналами, підрозділ запрошує до своїх лав.





Рекрутингова кампанія «Омеги» триває постійно. Кожен кандидат проходить ретельний відбір, психологічне тестування та курс інтенсивної підготовки під керівництвом досвідчених інструкторів. Це шанс перетворити свій патріотизм на професійну військову майстерність і стати частиною справжньої бойової родини.

Тил, що тримає бійців: благодійний фонд «Омега-Дім»

Окрім виконання бойових завдань, спецпризначенці та їхні родини потребують надійної підтримки. Саме з цією метою функціонує благодійний фонд «Омега-Дім».

Діяльність фонду спрямована на забезпечення бійців підрозділу найсучаснішим спорядженням, технікою та засобами захисту, які допомагають ефективно нищити ворога та зберігати життя. Окремим надважливим напрямком роботи «Омега-Дім» є всебічна допомога родинам поранених та полеглих героїв, їхня реабілітація та соціальна підтримка. Підтримати фонд або дізнатися більше про його проєкти може кожен охочий, адже сильний тил — це запорука наших перемог на фронті.