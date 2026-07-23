Справжній фурор, обійми та розмови, які не вщухають і досі. Діти українських захисників повернулися з таємничої подорожі до Закарпаття, яка перевернула їхнє уявлення про літній відпочинок.

Те, що вони розповіли батькам після повернення, змусило дорослих плакати від щастя, а порівняння з елітними європейськими курортами просто приголомшило організаторів. Що насправді відбувалося за лаштунками цієї поїздки і чому юні українці навідріз відмовлялися їхати додому.





Казка серед карпатських гір

Днями завершилася унікальна подорож, яка подарувала ковток свіжого повітря тим, хто потребує цього найбільше — дітям наших відважних воїнів. Опинившись серед мальовничих краєвидів Закарпаття, малеча та підлітки змогли хоча б на деякий час залишити позаду тривоги воєнного сьогодення, занурившись в атмосферу щирої дружби, спокою та безтурботності.



Ці десять днів стали для хлопців та дівчат часом дивовижних відкриттів. Програма була настільки насиченою, що кожна хвилина приносила нові враження. Веселі ігри, творчі квести, захопливі пригоди та екскурсії допомогли дітям повністю розкрити свій потенціал, знайти нових вірних друзів та зарядитися позитивною енергією на довгі місяці вперед. Особливу роль відіграли професійні психологи, які з великою увагою та щирістю працювали з юними гостями, допомагаючи їм відновлювати внутрішню рівновагу та даруючи таке дефіцитне відчуття повної безпеки й підтримки.





Хто подарував дітям віру в дива

Організувати масштабний відпочинок на найвищому рівні — завдання не з легких, але коли люди об'єднуються заради спільної мети, кордони зникають. Щасливе дитинство підростаючого покоління стало можливим завдяки злагодженій співпраці справжніх професіонерів своєї справи.

До створення цієї доброї казки долучилася ціла команда однодумців: Національна бібліотека України для дітей, Благодійний фонд ТПП України «Разом з Україною», Асоціація дитячого та молодіжного туризму України, а також ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії». Неймовірну підтримку та турботу проявив віцепрезидент Київської ТПП Володимир Коляденко. Спільними зусиллями вони зробили все, щоб умови проживання були максимально комфортними, а харчування — смачним і якісним. Організатори зізнаються, що прагнули вкласти у цей проєкт усю свою душу, адже кожна українська дитина заслуговує на любов, увагу та захищеність.





Емоції, що б'ють через край: відгуки шокованих батьків

Найкращим підтвердженням того, що подорож вдалася на всі сто відсотків, стали щасливі очі дітей та їхні безперервні захоплені розповіді. Коли малеча ділилася враженнями з батьками, дорослі не стримували слів вдячності, відзначаючи, що організаторам вдалося закохати в себе дітей за лічені дні.

Мами та тата в один голос заявляють, що команда табору створила для їхніх родин справжнє свято. В одному з відгуків матір хлопчика зізналася, що син повернувся в повному захваті і просто ошелешив її своїм вердиктом. За словами дитини, відпочинок у Карпатах виявився набагато крутішим і сподобався йому значно більше, ніж минулорічна поїздка до Болгарії. Батьки щиро дякують усій команді за високий професіоналізм, терпіння, теплий прийом та наставництво, бажаючи, щоб усе зроблене добро обов'язково повернулося до організаторів сторицею. Ця поїздка довела, що разом українці здатні творити дива та впевнено крокувати до мирного і світлого майбутнього кожної дитини.