Журналістка Катерина Котенкова розповіла, у яких випадках за продаж власної городини потрібно платити податки, і пояснила, чому діють такі правила, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Виходить так, що людина виростила на своєму городі картоплю, помідори, огірки, яблука, ягоди, і можна продавати безкоштовно, але не безкінечно. У 2026 році поставили межу – 96 000 грн на рік. Якщо за рік продали своєї продукції до 96 000 грн, податок платити не треба. Якщо продали більше, на суму понад цей ліміт, то треба декларувати і з цієї суми платити податки», – зазначає Катерина Котенкова.

Податкова, зазначає журналістка, пояснює, що доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції не оподатковуються, якщо за рік сума не перевищує 12 мінімальних зарплат, а у 2026 мінімальна зарплата станом на 1 січня становила 8 000, тобто 12 мінімальних зарплат – це 96 000 грн.

«Без податку можна продавати те, що ви самі виростили. Наприклад, картоплю, моркву, буряк, огірки, помідори, капусту тощо. Але є умова. Це має бути продукція власного виробництва. Тобто не так, що людина купила на гуртовому ринку 20 ящиків помідорів, стала біля дороги і каже: «Це з мого городу». Ні, якщо купили для перепродажу, це вже інша історія. Пільга саме для тих, хто виростив своїми руками на своїй землі. І це дуже важливий момент, бо держава каже, що, якщо людина справді виростила для себе і трохи продала, то чіпати не будуть, але якщо продажі вже великі, тоді треба показувати дохід», – пояснює Катерина Котенкова.

За її словами, якщо ви перевищили ліміт, то декларацію треба подавати до 1 травня наступного року, а податки треба сплачувати до 1 серпня. Тобто, констатує журналістка, якщо дохід був у 2026 році, то звітувати треба вже у 2027, податкова прийде не зараз, йдеться саме про річний дохід і річне декларування.

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