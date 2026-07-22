· долучаться до спільноти людей, які працюють над захистом довкілля на місцевому рівні;

· матимуть можливість отримати подальшу менторську підтримку для розвитку своєї ініціативи, якщо вона буде відібрана до числа 10 найкращих.

Для нас важливо, щоб курс не завершувався лише отриманням сертифікату. Ми хочемо, щоб учасники після навчання мали практичні знання, розуміння процедур, мотивацію та підтримку, аби діяти у своїх громадах.

Формат навчання

Навчання буде інтенсивним.

Теоретична частина курсу проходитиме онлайн наприкінці серпня. Орієнтовний формат – 4 години на день протягом 10 навчальних днів. Навчання проходитиме з 15.00 до 19.00.

Старт навчання запланований на 25 серпня. У разі змін в організаційному графіку учасників буде повідомлено додатково. Після прослуховування курсу буде проведене тестування для отриання сертифікату курсу від ГО SaveDnipro та НУБіП.

Після теоретичної частини всі учасники пройдуть практичний компонент у територіальних органах Державної екологічної інспекції України в регіонах свого проживання. Саме практика має допомогти учасникам краще зрозуміти, як працює система екологічного контролю, які завдання виконують інспектори, як відбувається взаємодія з громадськими інспекторами та які можливості має громадський інспектор з охорони довкілля.

Після завершення навчання всі учасники мають пройти співбесіду та тестування в Державній екологічній інспекції України для можливості набуття статусу громадського інспектора з охорони довкілля.





Кількість місць і відбір

До участі у курсі буде відібрано до 100 слухачів з усієї України.

Кількість місць обмежена. Відбір учасників буде здійснюватися комплексно – на основі відповідей у формі заявки, попереднього опису локальної природоохоронної ініціативи та телефонної розмови з кандидатом або кандидаткою.

Перевага надаватиметься людям, які мають чітку мотивацію, бачать конкретну екологічну проблему у своїй громаді або регіоні та готові пройти всі етапи курсу.

До участі запрошуються кандидати з усієї території України, де працюють територіальні органи Державної екологічної інспекції України. Також ми окремо запрошуємо внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок, студентів, волонтерів та представників місцевих ініціатив.



Важливо підкреслити, що набуті знання та практика також створюють умови для подальшої роботи в органах державного екологічного контролю.





Локальні природоохоронні ініціативи

Важливою частиною участі у курсі є підготовка власної локальної природоохоронної ініціативи.

Ми не очікуємо від кандидатів професійно оформленого проєкту. На етапі подання заявки достатньо коротко описати ідею: яку екологічну проблему ви бачите, де вона існує, чому вона важлива і що, на вашу думку, можна зробити для її вирішення.

Опис ініціативи допоможе нам зрозуміти вашу мотивацію, практичне бачення проблеми та готовність застосовувати отримані знання після навчання.



За результатами оцінювання буде відібрано 10 найкращих локальних природоохоронних ініціатив. Їхні автори будуть запрошені до Києва на одноденний захід за участі ключових стейкхолдерів у сфері охорони довкілля – перших осіб профільного міністерства, ДЕІ, Офісу Омбудсмана. Під час заходу вони зможуть презентувати свої ідеї, познайомитись з представниками профільних органів, що формують політику в екологічній сфері, сфері контролю та захисту прав громадян, обговорити їх із фахівцями, отримати зворотний зв’язок і менторську підтримку від ГО SaveDnipro для подальшого доопрацювання ініціатив.





Важливо: підтримка 10 найкращих ініціатив буде менторською, консультаційною та організаційною. Пряме фінансування реалізації ініціатив не передбачене.

Витрати, пов’язані з участю авторів 10 найкращих ініціатив у заході в Києві, будуть забезпечені організаторами.

Ключові дати

· Початок прийому заявок: 15 липня

· Завершення прийому заявок: 15 серпня

· Оголошення результатів відбору: 20 серпня

· Початок навчання: 25 серпня

У разі змін у графіку організатори повідомлять учасників додатково.

Кого ми запрошуємо

До участі запрошуються повнолітні:

· активні громадяни;

· студенти;

· ветерани й ветеранки;

· волонтери;

· внутрішньо переміщені особи;

· представники місцевих ініціатив;

· представники громадських організацій;

· люди, які вже стикаються з екологічними проблемами у своїх громадах;

· ті, хто хоче долучитися до громадського екологічного контролю;

· ті, хто готовий інвестувати свій час у навчання, практику і подальшу діяльність у сфері охорони довкілля.

Якщо ви хочете стати частиною спільноти людей, які реально працюють для охорони довкілля, запрошуємо подавати заявку.

2. Вимоги до участі у курсі

Подання заявки на участь у Курсі громадських інспекторів з охорони довкілля означає, що кандидат або кандидатка розуміє формат програми та готовий або готова пройти всі її ключові етапи.

Ми шукаємо не пасивних слухачів, а людей, які хочуть застосовувати отримані знання на практиці та долучитися до громадського екологічного контролю.

Учасник або учасниця має бути готовий або готова:

1. Подати заявку та описати власну природоохоронну ініціативу

Кандидат має заповнити форму заявки та коротко описати власну локальну природоохоронну ініціативу.

Опис ініціативи є важливою частиною відбору. Він допоможе оцінити мотивацію кандидата, розуміння екологічної проблеми та готовність працювати з нею після навчання.

2. Пройти відбір

Відбір учасників буде здійснюватися комплексно – на основі відповідей у заявці, опису локальної природоохоронної ініціативи та телефонної розмови.

До участі буде відібрано до 100 слухачів.

3. Повноцінно пройти теоретичне навчання

Навчання буде інтенсивним: орієнтовно 4 години на день протягом 10 навчальних днів.

Ми очікуємо, що учасники зможуть регулярно брати участь у заняттях, включатися в навчальний процес, виконувати передбачені завдання та пройти підсумковий етап оцінювання. До оцінювання будуть допускатися слухачі, які відвідали не менше ніж 80% занять.

4. Пройти практичний компонент

Усі учасники курсу мають пройти практичне навчання у територіальних органах Державної екологічної інспекції України.

Практичний компонент є обов’язковою частиною курсу, оскільки саме він дає можливість побачити, як працює екологічний контроль на практиці, та підготуватися до подальшої діяльності у сфері громадського контролю.

5. Взяти участь у співбесіді та тестуванні для отримання статусу громадського інспектора

Після завершення навчання всі учасники мають пройти співбесіду та тестування в Державній екологічній інспекції України для набуття статусу громадського інспектора з охорони довкілля.

Отримання статусу залежатиме від результатів відповідної процедури та відповідності встановленим вимогам.

6. Бути готовими до подальшої практичної діяльності

Ми очікуємо, що після завершення курсу учасники будуть готові застосовувати отримані знання у своїх громадах: працювати з екологічними проблемами, фіксувати факти, готувати звернення, взаємодіяти з інституціями та долучатися до природоохоронних ініціатив.

7. Долучитися до спільноти випускників

Під час навчання і після завершення курсу учасники зможуть долучитися до спільноти людей, які працюють у сфері громадського екологічного контролю, обмінюватися досвідом, ставити питання, ділитися кейсами та підтримувати контакт із командою проєкту.

8. Для авторів 10 найкращих ініціатив – взяти участь у подальшій роботі

Автори 10 найкращих локальних природоохоронних ініціатив будуть запрошені до Києва на одноденний захід за участі ключових стейкхолдерів у сфері охорони довкілля.

Ми очікуємо, що ці учасники будуть готові презентувати свої ідеї, отримати фаховий зворотний зв’язок і долучитися до менторської підтримки від ГО SaveDnipro.

Пряме фінансування реалізації ініціатив не передбачене.

Вимоги до локальної природоохоронної ініціативи

Одним з елементів заявки на участь у Курсі громадських інспекторів з охорони довкілля є короткий опис власної локальної природоохоронної ініціативи.

Ми не очікуємо від кандидатів готового великого проєкту або професійного плану реалізації. На цьому етапі нам важливо побачити вашу мотивацію, вашу увагу до конкретної екологічної проблеми та розуміння того, що ви хотіли б змінити у своїй громаді або регіоні.

Ініціатива може бути простою, але вона має бути реальною, зрозумілою і пов’язаною з конкретною проблемою.

Що таке локальна природоохоронна ініціатива

Локальна природоохоронна ініціатива – це коротко описана ідея дії, мініпроєкту або практичного рішення, яке може допомогти реагувати на конкретну екологічну проблему на місцевому рівні.

Це може бути ініціатива, пов’язана з (не виключно):

· охороною водних ресурсів;

· управлінням відходами;

· захистом зелених зон, лісів або прибережних смуг;

· забрудненням повітря, води чи ґрунтів;

· громадським моніторингом стану довкілля;

· фіксацією екологічних порушень;

· доступом до екологічної інформації;

· участю громади в екологічних рішеннях;

· відновленням або покращенням стану конкретної території чи природного об’єкта;

· екологічною просвітою, якщо вона має практичну мету і прив’язана до конкретної проблеми.

Якою має бути ініціатива

Ми очікуємо, що ініціатива:

· стосується конкретної екологічної проблеми у громаді, місті, селі, районі або регіоні;

· має локальну прив’язку;

· описана просто і зрозуміло;

· має практичну спрямованість;

· є реалістичною для запуску або розвитку;

· показує, чому ця проблема важлива;

· пояснює, що саме ви пропонуєте зробити;

· демонструє вашу особисту мотивацію.

Що бажано зазначити:

1. Назву ініціативи.

2. Якої екологічної проблеми вона стосується.

3. Де саме ця проблема існує.

4. Чому вона важлива для громади.

5. Що ви пропонуєте зробити.

6. Який результат хотіли б отримати.

7. Хто може бути залучений: жителі, орган місцевого самоврядування, школа, громадська організація, молодь, інші партнери.

8. Чому ця ініціатива є реальною для запуску або розвитку.

Як ми будемо оцінювати ініціативи

Опис ініціативи є важливою частиною заявки.

Саме на основі цього опису ми будемо оцінювати, наскільки кандидат або кандидатка готові застосовувати отримані знання на практиці, чи бачать вони конкретну проблему і чи мають реалістичне бачення подальших дій.

Особливу увагу ми звертатимемо на ініціативи, які:

· мають чіткий зв’язок із реальною ситуацією у конкретній громаді;

· не обмежуються загальними закликами, а пропонують практичні дії;

· можуть мати відчутний локальний ефект;

· передбачають залучення громади, місцевих інституцій або партнерів;

· можуть стати початком подальшої системної роботи.

За результатами оцінювання буде відібрано 10 найкращих ініціатив. Їхні автори отримають запрошення до Києва, можливість презентувати свої ідеї перед ключовими стейкхолдерами та менторську підтримку від ГО SaveDnipro.

Чого варто уникати

Ми не рекомендуємо подавати ініціативи, які:

· сформульовані надто загально;

· не мають конкретної проблеми;

· не мають локальної прив’язки;

· зводяться лише до абстрактних закликів;

· не пояснюють, що саме пропонується зробити;

· є повністю нереалістичними для місцевого рівня;

· не пов’язані з практичною участю самого кандидата або кандидатки.