Документ передбачає понад 1,3 мільярда доларів військової допомоги Україні, а також введення мит в розмірі до 100% щодо найбільших імпортерів російської нафти. Проходження законопроєкту в Сенаті вже розпочалося, а саме голосування може відбутися в липні.



Народний депутат від фракції політичної партії «Слуга Народу», заступник голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко наголосив, що активізація роботи над цим законопроєктом почалася саме після зустрічей на високому рівні в Анкарі під час проведення саміту НАТО.



«Ми почули в Анкарі позитивні сигнали від президента США Дональда Трампа про те, що Україна діє правильно й наші кроки сьогодні створюють передумови для того, щоби змусити росію розпочати реальні перемовини стосовно миру. Якщо динаміка в перехопленні Україною ініціативи у війні буде спостерігатися й далі, то ми можемо очікувати на позитивне рішення і Сенату, і адміністрації Трампа щодо жорстких санкцій стосовно росії та третіх країн, які допомагають або обходити санкційну політику з товарами подвійного призначення, або ж закуповують енергоносії у рф», - зазначив політик.





За його словами, в цьому законопроєкті передбачені винятки для деяких стратегічних союзників США, щоб вони могли й надалі купувати газ у росії.

«Наприклад, це стосується Японії, яка водночас багато допомагає Україні, підтримує нас. У будь-якому разі, якщо такий закон з’явиться, то це буде ще один важливий крок у напрямку тиску на російську федерацію. Водночас нам треба розширювати роботу стосовно «далекобійних санкцій» по різних об'єктах як у самій росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Упевнений, що це загалом наближатиме посилення санкційної політики щодо агресора», - підкреслив народний депутат.