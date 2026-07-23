Протягом 9 місяців на Житомирщині та Рівненщині екологічні інспектори ліквідували стихійні сміттєзвалища, викрили незаконні вирубки лісу із мільйонними збитками, а також документували шкоду природі від російських обстрілів — більше 100 мільйонів гривень. Всього було виявлено сотні порушень, виписано штрафи та відправлено кримінальні справи в поліцію.



Протягом останніх дев’яти місяців на території Житомирської та Рівненської областей працювали спеціальні пункти екологічного контролю. Результати роботи екоінспекторів вражають: сотні спійманих на гарячому порушників, ліквідовані стихійні звалища та викриті масштабні вирубки лісу, де збитки сягають мільйонів гривень. Крім того, інспекція оприлюднила суму збитків довкіллю, які регіонам завдали російські обстріли.



Житомирщина: мільйонний погром лісів та бій зі сміттям



На території Житомирської області діє Пункт екологічного контролю № 1. За дев'ять місяців його команда провела 278 патрулювань і виявила аж 380 порушень природоохоронного законодавства. Інспектори виписали 152 адмінпротоколи, завдяки чому бюджет поповнився на 95,3 тисячі гривень штрафів.

Проте найгострішими стали дві проблеми:

Сміттєвий колапс: держінспектори знайшли 207 незаконних звалищ. Гарна новина — 46 із них уже повністю прибрали та ліквідували.

Чорні лісоруби: зафіксовано 22 випадки дикої вирубки дерев. Зловмисники завдали природі збитків на астрономічну суму — понад 9,2 мільйона гривень. Сім найгучніших справ уже передали до поліції.

Також патрульні вилучили 8 незаконних знарядь для вилову риби та провели майже 400 виховних бесід і лекцій з місцевими жителями та школярами.





Рівненщина: рейди проти браконьєрів та тиск на чиновників

Сусідня Рівненщина, де працює Пункт екологічного контролю № 2, не відставала за темпами. Тут провели 278 патрулювань та 66 додаткових рейдів, виявивши 140 порушень. Загалом назбиралося 165 адмінматеріалів, а сума стягнутих штрафів склала майже 68 тисяч гривень.

На Рівненщині боротьба з відходами виявилася ефективнішою: з 51 виявленого стихійного сміттєзвалища 36 уже вдалося ліквідувати. Що стосується лісів, то тут інспекція зафіксувала 14 незаконних вирубок із сумою збитків понад 635 тисяч гривень. Чотири справи пішли до правоохоронців, а за трьома кримінальними фактами вже офіційно розпочато досудове розслідування. Щоб місцева влада не розслаблялася, керівництво пункту надіслало чиновникам 44 офіційні вимоги з примусом навести лад у громадах.





100 мільйонів за російський терор: фіксація воєнних злочинів



Окремим і надзвичайно важливим завданням для держінспекторів обох областей стало документування того, що з нашою природою робить ворог. Фахівці інспекції регулярно виїжджали на місця прильотів російських ракет та дронів, брали проби ґрунтів для аналізів та оцінювали, наскільки сильно вибухи та пожежі отруїли повітря й землю.

Масштаб руйнувань шокує: лише у двох областях сума збитків довкіллю від російських атак перевищила 100 мільйонів гривень. Усі докази інспекція вже передала силовикам, щоб згодом долучити їх до міжнародних судів проти РФ.

Тотальний контроль: чому новий формат працює

Керівник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський переконаний, що створення таких постійних пунктів контролю повністю виправдало себе, адже тепер представники відомства перебувають безпосередньо в громадах і можуть діяти миттєво.

«Пункти екологічного контролю забезпечують постійну присутність державних інспекторів безпосередньо на територіях громад, що дозволяє оперативно реагувати на факти порушення природоохоронного законодавства. За дев'ять місяців роботи державними інспекторами задокументовано сотні порушень... Окремим напрямом стала фіксація та документування шкоди довкіллю, завданої збройною агресією російської федерації. Такий комплексний підхід дозволяє не лише виявляти порушення, а й забезпечувати їх належне правове реагування та захист екологічних інтересів держави», – підсумував очільник відомства.