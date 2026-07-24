Днями під час масштабного патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища державні інспектори виявили масштабну браконьєрську пастку. У самісінькому серці природно-заповідного фонду зловмисники розставили сотні метрів прихованих сіток, які нищили рибу та водну фауну.





Заповідний рейд: де шукали порушників

21 липня державні інспектори з охорони довкілля Центрального округу разом із полтавськими поліцейськими вийшли в спільний рейд. Вони прочісували воду в межах Градизької громади, фокусуючись на особливих зонах, які держава взяла під сувору охорону.





Маршрут екопатрульних пролягав через територію Національного природного парку «Нижньосульський» та знаменитого Сулинського заказника. Саме тут, попри суворі заборони на будь-який вилов, браконьєри найчастіше намагаються сховати свої снасті.

Пів кілометра ліски у воді

Нюх інспекторів та правоохоронців не підвів. Під час огляду водного дзеркала вони помітили та витягли на поверхню шість величезних жиляних сіток. Коли тенета розплутали та виміряли, з'ясувалося, що їхня загальна довжина сягає майже 500 метрів — це пів кілометра смертельної пастки для риби.

Усі незаконні знаряддя лову вилучили з води. Самих господарів сіток на місці застати не вдалося — зазвичай браконьєри ставлять снасті вночі або на світанку і чекають осторонь.

Пошук винних та застереження на майбутнє

Усі зібрані матеріали, докази та вилучені сітки інспектори передали поліції. Силовики вже почали шукати власників незаконних тенет, щоб змусити їх відповідати за законом.

В інспекції наголошують, що такі перевірки на водоймах Центрального округу є регулярними. Патрулювання заповідних територій триватиме й надалі, тож рибалкам-нелегалам радять не ризикувати ні грошима, ні власною свободою.





