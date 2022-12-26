Астрологи дали прогноз, какие три знака Зодиака будут иметь большой шанс стать лучшей версией себя.

Повезет под конец 2022 года, с 26 декабря по 1 января Льву, Скорпиону и Рыбам

Лев

Праздники у Львова пройдут максимально положительно. Прогнозируется много активности, дела будут решаться успешно, будет невероятный заряд энергии и энтузиазма, а также успехи ожидаются в профессиональной деятельности и романтических отношениях.

Скорпион

Неделя будет успешной также для Скорпионов. Они приблизятся к достижению ранее поставленных целей и мечтаний. Уверенность в себе поможет найти верный путь в своей жизни.

Рыбы

Особый нрав на праздничной неделе у Рыб будет в сфере работы и бизнеса. Для того чтобы закрепить успех, необходимо проявлять инициативу, быть уверенными в себе и рисковать.

Ранее сообщалось, что также народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что по его прогнозу с началом третьей декады декабря и до конца месяца в Украине установится переменная погода.

"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, преимущественно теплая, с дождями", — прогнозирует Щедрин.

Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.