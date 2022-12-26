Повезет под конец 2022 года, с 26 декабря по 1 января Льву, Скорпиону и Рыбам
Лев
Праздники у Львова пройдут максимально положительно. Прогнозируется много активности, дела будут решаться успешно, будет невероятный заряд энергии и энтузиазма, а также успехи ожидаются в профессиональной деятельности и романтических отношениях.
Скорпион
Неделя будет успешной также для Скорпионов. Они приблизятся к достижению ранее поставленных целей и мечтаний. Уверенность в себе поможет найти верный путь в своей жизни.
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Рыбы
Особый нрав на праздничной неделе у Рыб будет в сфере работы и бизнеса. Для того чтобы закрепить успех, необходимо проявлять инициативу, быть уверенными в себе и рисковать.
Ранее сообщалось, что также народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что по его прогнозу с началом третьей декады декабря и до конца месяца в Украине установится переменная погода.
"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, преимущественно теплая, с дождями", — прогнозирует Щедрин.
Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.