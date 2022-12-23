Так, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, выход из наиболее сложного случая полного блекаута может занять от семи до десяти дней.

«При сложнейшем случае полного блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от семи до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков», – сказал глава правительства в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Шмигаль также подчеркнул, что все это лишь теоретические расчеты, ведь мир еще не переживал подобную ситуацию.

Премьер также отметил, что большой проблемой в случае блэкаута может стать система отопления, вопрос сохранения которой возложен на местные власти.

Также премьер-министр сообщил, возможна ли большая эвакуация людей из крупных городов в сельскую местность.

"Нет. Централизованно можно вывозить, например из Херсона в другую область, где есть условия для размещения. В случае блэкаута, это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда вывозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы?", – объяснил Шмигаль.

Также премьер-министр рассказал, как может развиваться такой сценарий событий:

"Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и уже сделала соответствующие приготовления. В том числе те же 500 тыс генераторов, о которых я говорил. Кто-то придет в "Пункт Несокрушимости". Кто-то уедет за границу".

У социальных служб есть отдельные инструкции. Также они есть энергетики.

«Ключевая задача будет выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария», – подчеркнул Шмигаль.

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