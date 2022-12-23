Так, в Крыму неизвестные вывесили украинский флаг на вышке, пишет Politeka.net.

Желто-голубой флаг был замечен в селе Межводное в Черноморском районе. Соответствующие кадры уже появились в Сети.

Сообщается, что флаг вывесили местные партизаны.

Кадры развевающегося украинского флага над оккупированной территорией вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети:

«Наверное, готовятся. Пусть так будет, красиво», «Скоро во всех городах Крыма», «От это ничего себе!», «Весь Крым скоро будет в украинских флагах», «Мои родные ждут деоккупацию! Крымчане! Мы вывесим свои украинские флаги, как только ЗСУ зайдет», «Крым - это Украины. Был, есть и будет!», «Давно пора», «Крым ждёт Украину и возвращения домой», «Я там отдыхал. Там большинство за Украину», «Сопротивление растет».

Отметим, курортное село Межводное в Черноморском районе Крыма (Тарханкут) располагается на берегу Ярилгацкой бухты между морем и солеными озерами Панское, Ярылгач и Джарылгач.

В свою очередь генерал в отставке Бен Ходжес высказал уверенность, что Крым будет освобожден до конца августа 2023 года.

"Если бы у украинцев сейчас были дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил", - отметил бывший командующий войсками США в Европе.

Тем временем стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв.

«По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется», - сообщил законный мэр города Иван Федоров.

Напомним, оккупант Дмитрий Рогозин получил ранения, празднуя свой день рождения в Донецке.

Некоторые из его гостей оказались в морге.

Также Politeka.net писала, что президент США Джо Байден объяснил, почему Украина не получит все и сразу оружие.