На исторической встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в США американский лидер Джо Байден ответил на беспокоящий всех украинцев вопрос.

Так, во время пресс-конференции Байден объяснил, почему Украина не может получить все необходимое оружие сразу, пишет Politeka.net.

«Я скажу вам прямо. Факт в том, что нам важно помнить: перед тем как Россия совершила вторжение, мы Украине тоже много помогали в поддержании безопасности. Мы давали Украине то, что нужно, чтобы защищать себя. И это вторжение лишь повлекло поддержку в размере более 20 млрд долларов, и вчера еще выделилась дополнительная поддержка. Мы работаем с союзниками, чтобы помогать», – заявил Байден.

Также президент США напомнил, что было предоставлено более 100 современных артиллерийских систем и заверил, что идет работа с партнерами, чтобы предоставить Украине танки и бронированные машины.

Джо Байден добавил, что у того, почему Украина не получает все сразу есть две причины.

«Есть целый Альянс, которому важно поддерживать Украину. И если мы дадим Украине то, что фундаментально отличается от вступающего туда, это может привести к расколу НАТО, ЕС и всего мира. Мы дадим Украине то, что ей нужно, чтобы добиться успеха на поле боя», - заявил Байден.

Другая причина, по его словам, это нежелание некоторых лидеров вступать в войну:

«Я провел несколько сотен часов лицом к лицу с нашими европейскими союзниками, лидерами европейских стран, говоря о том, насколько в их интересах продолжать поддержку Украины. Они полностью это понимали, но они не хотят вступать в войну с Россией, начинать Третью мировую войну. И этого можно добиться за счет того, чтобы Украина одержала победу на поле боя».

Напомним, Зеленский сделал Байдену неожиданный подарок.

Также стало известно, что Зеленский и Байден договорились в США.