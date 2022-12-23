Как сообщает Politeka.net со ссылкой на «Укрэнерго», к утру пятницы дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным.
Подчеркивается, что работают все виды генерации. Более того, вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме.
«В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений», – предупредили в «Укрэнерго».
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Кроме того, на востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях.
Подчеркивается, что аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.
В Укрэнерго также отметили, что ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения масштабные, поэтому их восстановление требует времени.
Добавим, ранее генридектор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в Киеве изменилась к лучшему.
«Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые с момента обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света», - сообщил Коваленко.
Восстановительные работы продолжаются.
Также напомним, что в Киеве перестали ездить троллейбусы – город полностью перешел на автобусные перевозки.
Сделано это ради экономии электроэнергии. Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, столица будет использовать в полный автобусный парк, проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация жителей крупных городов в случае полного блэкаута.
Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.
Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.