В «Укрэнерго» сообщили о ситуации в энергосистеме Украины на утро 23 декабря.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на «Укрэнерго», к утру пятницы дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным.

Подчеркивается, что работают все виды генерации. Более того, вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме.

«В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений», – предупредили в «Укрэнерго».

Кроме того, на востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях.

Подчеркивается, что аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.

В Укрэнерго также отметили, что ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения масштабные, поэтому их восстановление требует времени.

Добавим, ранее генридектор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в Киеве изменилась к лучшему.

«Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые с момента обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света», - сообщил Коваленко.

Восстановительные работы продолжаются.

Также напомним, что в Киеве перестали ездить троллейбусы – город полностью перешел на автобусные перевозки.

Сделано это ради экономии электроэнергии. Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, столица будет использовать в полный автобусный парк, проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация жителей крупных городов в случае полного блэкаута.

Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.

Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.