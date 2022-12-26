В осенне-зимний период оккупационные войска усилили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В связи с этим население столкнулось с отключениями электроэнергии, отопления и воды в своих домах. Учитывая временное отсутствие этих услуг, плата за них может быть снижена. Если поставщик отказывается вычесть из платежки сумму за те дни, когда отсутствовала горячая вода или отопление, украинцы имеют право требовать перерасчет.

О такой возможности сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

В соответствии с постановлением Кабмина №151, граждане имеют право заявить о требовании перерасчета начисленной суммы в платежке, если температура в жилище ниже 18 градусов. За каждый день нарушения этой нормы из суммы, назначенной к оплате, поставщик обязан вычесть по 3,3%.

В некоторых регионах уже введена подобная практика. Например, КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" ведет учет часов, в течение которых абонентам не предоставлялись такие услуги. Перерасчет стоимости услуги за ноябрь будет включен в декабрьские платежки.

Кроме того, если хозяева отсутствовали в квартире более 30 дней, и у них не установлены счетчики газа и воды, то они могут не оплачивать эти услуги за время, пока их не было. Правда, они должны будут доказать свое отсутствие документально.

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