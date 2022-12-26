Несмотря на то, что в Украине продолжаются боевые действия, население продолжает получать выплаты по временной нетрудоспособности, так называемые больничные. Более того, размер таких выплат за последний почти год вырос.

Как сообщает "Социальная информационная платформа", Фонд социального страхования (ФССУ) подвел итоги 11 месяцев 2022 года и отметил, что больничные выплаты выросли на 58,7 грн. Так, если в прошлом году за день больничного выплачивали 372,72 гривны, то в текущем – 431,42 гривны. Информация о состоянии финансирования больничных средств регулярно публикуется в телеграмм-канале ФССУ.

При этом отмечается, что если у человека появилась необходимость получить больничные у работодателя, который оказался на оккупированных территориях, то ему придется обратиться в органы ФССУ по месту регистрации или учета как ВПЛ.

Ранее мы сообщали, что в осенне-зимний период оккупационные войска усилили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В связи с этим население столкнулось с отключениями электроэнергии, отопления и воды в своих домах. Учитывая временное отсутствие этих услуг, плата за них может быть снижена. Если поставщик отказывается вычесть из платежки сумму за те дни, когда отсутствовала горячая вода или отопление, украинцы имеют право требовать перерасчет. О такой возможности сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

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