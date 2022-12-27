Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Решения о запрете использования пиротехнических изделий в период праздников приняло большинство военных администраций.

"Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП. Но давайте будем более ответственными не только из-за закона, а еще и из уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно", – заявил Белошицкий.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года будет несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на наше самочувствие.

в первый месяц 2023 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности.

Геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать сильного ухудшение самочувствия.

Но на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то обострение хронических болезней.

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует знать о датах магнитных бурь, они ожидаются:

3-5 января — будет магнитная буря средней интенсивности.

10-12 января — слабая магнитная буря.

Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.