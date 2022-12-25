Самой яркой традицией этого светлого праздника являются колядки.

Колядовать могут как маленькие дети, так и подростки. Обходить дома начинают на Сочельник с появлением первой звезды, и продолжают на Рождество.

Самые популярные колядки:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Ранее сообщалось, что синоптик Станислав Щедрин рассказал, когда в Украине ожидать сильных морозов.

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что по его прогнозу с началом третьей декады декабря и до конца месяца в Украине установится переменная погода.

"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, преимущественно теплая, с дождями", — прогнозирует Щедрин.

По словам Щедрина, сильные морозы в Украину придут уже начиная со следующего месяца.

Их следует ожидать во второй половине января и начале февраля.

При этом это будут кратковременные периоды похолодания до -15 -20 градусов по Цельсию.

Синоптик добавил, что 2023 год сможет порадовать ранней весной.

Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украину после снегопадов зальет, детали прогноза.