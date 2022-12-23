В субботу, 24 декабря, на Сочельник по григорианскому календарю ожидается погода, которую принесет циклон с атмосферными фронтами.

Как сообщает известная синоптикиня Наталья Диденко, дождь будет в западных, северных областях Украины, Винницкой и Одесской областях.

«Циклончик с атмосферными фронтами придвинется близко к нашим западным границам - поэтому на западе осадки завтра могут быть более обильными», - предупредила Диденко.

В то же время в восточных областях Украины, в большинстве центральных и южной части будет преобладать сухая погода.

Разве что, как отмечает Диденко, туманы могут увеличивать влажность.

«В Киеве 24 декабря пройдет дождь. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в ближайшую ночь до +2 градусов, завтра днем ​​до +4 градусов, завтра вечером 0+2 градуса», - рассказала синоптикиня.

По ее словам, в Украине в канун Рождества ожидается теплая погода - в течение завтрашнего дня +2+7 градусов, в южной части +4+9, в Крыму до +11 градусов.

А вот на Рождество, 25 декабря, в Киеве немного похолодает.

И потому, предупреждает синоптик, дождь сменится снегом. Теплая погода, по ее словам, продлится до Нового года, но не без осадков.

Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

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