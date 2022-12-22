«Исходя из того оборудования, которое есть у энергетиков сейчас для ремонта и того, что едет в Украину от партнеров, достичь лучшей ситуации через 2—3 недели будет сложно».

Об этом на брифинге предупредил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, комментируя ситуацию со светом в Киеве.

По словам эксперта, электричество в первую очередь распределяется на объекты критической инфраструктуры. Для населения остается меньше половины.

Ситуацию усугубляют и локальные аварии по городу.

«Они происходят на небольших распределительных объектах, обслуживающих по 15—20 домов из-за постоянных включений — отключения тока», - пояснил Харченко.

Говоря о выходе Киева на графики отключений, эксперт заверил, что они не будут комфортными. Так, может быть такое, что 10 часов в сутки свет будет, а 14 не будет. Но, по словам Харченко, в Украину везут оборудование, в том числе высоковольтное.

«Чтобы наладить генерацию в Киеве и закрыть потребности города, в первую очередь для критической инфраструктуры», - сообщил Харченко, добавив, что это облегчит ситуацию и для других потребителей.

К сожалению, большинству украинцев придется встречать Новый Год без электричества.

«Часть страны может быть на Новый год без света. Поэтому киевлянам и жителям других областей советую объединяться вокруг друзей, у которых есть генераторы, чтобы отпраздновать новогодние праздники со светом. Вместе все равно веселее», – посоветовал Харченко.

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