С 24 февраля и до середины сентября за границу выехало более восьми миллионов украинцев.

Такие данные давала пограничная служба Украины на середину сентября.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по разным оценкам за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн ​​украинцев.

Но большинство из них мечтают о возвращении домой.

«До 90% выехавших хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной. Для возвращения нужны три составляющие: работа, жилье и безопасность», – сообщил Шмигаль в интервью Интерфакс-Украина .

Премьер также пояснил, что украинцы должны видеть перспективу восстановления и развития после войны. Поэтому стратегическая задача – это Украина в ЕС не через десятилетие, а через 2-3 года.

"И вторая часть этого пункта - это большой План восстановления, над которым мы работаем с нашими союзниками", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, 14 декабря Сейм Польши внес несколько поправок в закон о помощи гражданам Украины.

Среди изменений по поводу пребывания украинских беженцев в Польше — теперь за проживание в лагере для беженцев или общежития придется платить.

Также поправка изменяет систему выплаты пособий беженцам. Если беженец покинет Польшу на более чем 30 дней, выплаты для него отменяются.

Тем временем армия Швейцарии решила выделить дополнительное жилье для беженцев из Украины.

Отмечается, что до конца года Швейцария ожидает еще 75 тысяч обращений за защитой от украинцев и 24 тысяч соискателей убежища.

Добавим, что ранее министр по реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев, вынужденно выехавших за границу, не возвращаться на зиму домой из-за российских обстрелов критической инфраструктуры.

«Вы видите, что делает россия... К сожалению, сети (электросети — ред.) не выдерживают. Если у вас есть возможность перезимовать за границей, то это стоит сделать», — сказала министр.

Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.