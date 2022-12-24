Каждый раз в ночь перед Рождеством считается волшебным временем, которым девушки пользуются, чтобы узнать свою судьбу.

Обычно в рождественскую ночь, на Сочельник, среди девушек принято гадать. Причем привлекают для этого действа даже тех, кто в гадание не верит, для развлечения.

Предлагаем вашему вниманию несколько безвредных гаданий, которыми девушки пытаются узнать свое будущее.

Считается, что в этот день, перед праздником, открываются энергопотоки, способные указать будущее. Ритуалы, проведенные в этот вечер, считаются самыми достоверными.

Гадание на яблоках. После ужина следует взять яблоко и разрезать его пополам. Если внутри оказывается звездочка правильной формы из косточек, то будущий год для того, кто гадает, будет очень счастливым.

Гадание на любовный сон. Перед тем, как ложиться спать, девушке необходимо съесть что-нибудь соленое и не запивать водой. Ложась спать, нужно проговорить: "Суженый, ряженый, приди ко мне и дай мне напиться". Согласно поверью, кто придет напоить, за того девушка и выйдет замуж.

Гадание на книге. Надо загадать мысленно номер страницы и строку сверху или снизу. Открыть книгу и читать выбранные строки предсказания.

Гадание на полотенце. Нужно вывесить в ночь белое полотенце за окно и сказать: "Женок мой долгожданный, ряженый, приходи этой ночью ко мне умываться и вытираться". Если полотенце утром будет мокрым – девушка станет невестой, если сухи сухим – год "в девках ходить".

Гадание с расческой. Надо положить под подушку расческу, приговаривая: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Тот, кто приснится, и должен быть суженным.

Гадание на спичках. По бокам спичечного коробка вставляются две спички и поджигают. Если сгоревшие головки будут обращены друг к другу, значит "загаданные" парень и девушка будут вместе.

Гадание на зеркалах. Для гадания берутся два зеркала, ставят их друг напротив друга, освещая двумя свечами, чтобы получился длинный коридор. В комнате не должно быть ни одного другого человека или животного.

В конце образуется коридор между двумя зеркалами и должен появиться суженый.

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