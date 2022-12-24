Обычно в рождественскую ночь, на Сочельник, среди девушек принято гадать. Причем привлекают для этого действа даже тех, кто в гадание не верит, для развлечения.
Предлагаем вашему вниманию несколько безвредных гаданий, которыми девушки пытаются узнать свое будущее.
Считается, что в этот день, перед праздником, открываются энергопотоки, способные указать будущее. Ритуалы, проведенные в этот вечер, считаются самыми достоверными.
Гадание на яблоках. После ужина следует взять яблоко и разрезать его пополам. Если внутри оказывается звездочка правильной формы из косточек, то будущий год для того, кто гадает, будет очень счастливым.
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Гадание на любовный сон. Перед тем, как ложиться спать, девушке необходимо съесть что-нибудь соленое и не запивать водой. Ложась спать, нужно проговорить: "Суженый, ряженый, приди ко мне и дай мне напиться". Согласно поверью, кто придет напоить, за того девушка и выйдет замуж.
Гадание на книге. Надо загадать мысленно номер страницы и строку сверху или снизу. Открыть книгу и читать выбранные строки предсказания.
Гадание на полотенце. Нужно вывесить в ночь белое полотенце за окно и сказать: "Женок мой долгожданный, ряженый, приходи этой ночью ко мне умываться и вытираться". Если полотенце утром будет мокрым – девушка станет невестой, если сухи сухим – год "в девках ходить".
Гадание с расческой. Надо положить под подушку расческу, приговаривая: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Тот, кто приснится, и должен быть суженным.
Гадание на спичках. По бокам спичечного коробка вставляются две спички и поджигают. Если сгоревшие головки будут обращены друг к другу, значит "загаданные" парень и девушка будут вместе.
Гадание на зеркалах. Для гадания берутся два зеркала, ставят их друг напротив друга, освещая двумя свечами, чтобы получился длинный коридор. В комнате не должно быть ни одного другого человека или животного.
В конце образуется коридор между двумя зеркалами и должен появиться суженый.
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