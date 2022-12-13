Энергоблок АЭС, выведенный из строя после ракетных обстрелов со стороны россиян, подключен к энергосистеме страны - что изменится.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство энергетики Украины, ночью 13 декабря после возобновляемого ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома.

Он был выведен из строя 23 ноября в результате массированного ракетного обстрела со стороны оккупантов.

В настоящее время продолжается набор мощности.

Таким образом, все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной территории Украины, работают.

Таким образом, есть надежда, что света в домах украинцев будет больше.

В то же время, россияне, напомним, продолжают блокировать включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.

Тем временем стало известно, что США отправили первую партию своего оборудования для нужд энергетической инфраструктуры Украины.

По словам одного из собеседников агентства Reuters, в первой партии находится оборудование общей стоимостью примерно на $13 млн. В помощь включены, в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели.

Также появилась обновленная информация по ситуации в Одесской области.

По состоянию на понедельник было возобновлено электроснабжение для всех жителей Одесской области, сообщили в ДТЭК.

Однако до сих пор действуют экстренные отключения. Ситуация усложнена авариями из-за нагрузки электросетей.

Напомним, энергетики ввели новые графики отключения света – как изменилась ситуация с электроснабжением.

Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.