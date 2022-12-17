На Софийской площади завершили монтаж и украшение главной елки страны. На несколько минут в тестовом режиме новогоднее дерево, ставшее символом несокрушимости, засияло желто-синими огнями.
Фото елки обнародовали телеграмм-каналы.
Нынешняя елка искусственная, ее высота составляет 12 метров.
Новогоднее дерево украсили игрушками прошлых лет – около 1000 шаров синего и желтого цвета – и белыми голубями. На макушке – герб Украины.
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Гирлянды, которыми украсили дерево – энергосберегающие, да еще светятся от генератора. Рядом должны появиться точки для подзарядки гаджетов, разместят их, по словам Кличко, в интересной палатке.
После празднования генераторы будут переданы военным.
Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.
Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.
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