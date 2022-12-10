Так, в Стрыйском районе 48-летнего пешехода сбило «БМВ», от чего его отбросило на встречную полосу, где на мужчину наехал грузовик. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины.

Авария произошла в пятницу вечером, 9 декабря, около 18:20 в одном из сел Стрыйского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля БМВ, 23-летний житель города Сколе, сбил 48-летнего местного жителя.

После наезда пешехода отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса грузовика «Вольво» с полуприцепом под управлением 30-летнего мужчины.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Установлено, что он переходил проезжую часть в неустановленном месте.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение Правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет тюрьмы с трехлетним лишением водительских прав.

В настоящее время продолжается следствие.

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