В Гайсине произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись грузовик Volvo и ВАЗ.

Об этом сообщают в полиции Винницкой области.

По предварительной информации, 66-летний водитель «ВАЗа» пытался совершить разворот с нарущением ПДД, что привело к столкновению с двигавшимся грузовиком.

В результате аварии травмы не совместимые с жизнью получила 58-летняя пассажирка легковушки. Водитель "ВАЗа" умер в больнице.

Следователи выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

По этому факту полиция расследует производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек).

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, следующий по маршруту Львов-Одесса, попал в страшное ДТП.

Как сообщает местный паблик, в ночь на 9 декабря автобус влетел в фуру.

Трагедия произошла в районе села Знаменка.

По предварительным данным, оба водителя погибли, еще четыре пассажира пострадало.

Состояние людей средней тяжести.

Кабина двухэтажного автобуса буквально превратилась в груду металла, из окон вылетели стекла.

Кроме того, сообщалось о ДТП на Ровенщине - много погибших.

Ранее автокатастрофа с тремя погибшими произошла в Харьковской области - там авто с людьми упало в реку.

Страшное ДТП произошло и в Донецкой области на оккупированной территории - там грузовик оккупантов буквально раздавил маршрутку с людьми.