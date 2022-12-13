В Днепропетровской области в съемной квартире произошла трагедия с парнем и девушкой.

Как сообщает "Днепр Оперативный", тела парня 1999 года рождения и девушки 1992 года рождения нашли во вторник, 13 декабря. Трупы молодых людей были обнаженными и находились в постели.

При этом во время осмотра места трагедии правоохранители нашли три лекарственных препарата.

Тела парня и девушки отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти молодых людей.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в результате работы генератора.

В ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек в Береговском районе города Виноградов.

Предварительная причина гибели гражданина 1957 г.р. и гражданки 1962 г.р. – отравление угарным газом, полученное в результате работы генератора.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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