Как сообщает "Днепр Оперативный", тела парня 1999 года рождения и девушки 1992 года рождения нашли во вторник, 13 декабря. Трупы молодых людей были обнаженными и находились в постели.
При этом во время осмотра места трагедии правоохранители нашли три лекарственных препарата.
Тела парня и девушки отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти молодых людей.
Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
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Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в результате работы генератора.
В ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек в Береговском районе города Виноградов.
Предварительная причина гибели гражданина 1957 г.р. и гражданки 1962 г.р. – отравление угарным газом, полученное в результате работы генератора.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
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